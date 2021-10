PSG vs. Stade Rennes EN VIVO: minuto a minuto del partido por la Ligue 1

PSG vs. Stade Rennes EN VIVO. Clubes se enfrentan este domingo 3 de octubre por la jornada 9 de la Ligue 1 2021-2022. El duelo se llevará a cabo en el Roazhon Park desde las 6.00 a. m. (horario peruano), con transmisión a cargo de ESPN por TV y Star+ vía streaming. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE del choque, puedes ingresar a La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles con el marcador actualizado.

PSG vs. Stade Rennes: ficha del partido

Partido PSG vs. Stade Rennes ¿Cuándo juegan? Domingo 3 de octubre ¿A qué hora? 6.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Roazhon Park ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora se juega PSG vs. Stade Rennes?

En territorio peruano, el encuentro PSG vs. Stade Rennes se jugará a partir de las 6.00 a. m. Consulta la guía de horarios para los demás países de Sudamérica, así como en Estados Unidos y España.

Costa Rica: 5.00 a. m.

Colombia: 6.00 a. m.

Ecuador: 6.00 a. m.

México: 6.00 a. m.

Perú: 6.00 a. m.

Bolivia: 7.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 a. m.

Paraguay: 7.00 a. m.

Venezuela: 7.00 a. m.

Argentina: 8.00 a. m.

Brasil: 8.00 a. m.

Chile: 8.00 a. m.

Uruguay: 8.00 a. m.

España: 1.00 p. m.

Francia: 1.00 p. m.

En su último partido liguero antes de la pausa por fecha FIFA para las Eliminatorias Qatar 2022, el líder invicto PSG saldrá a seguir imponiendo condiciones en el torneo francés contra el Stade de Rennes, club que pugna por sumar tres puntos para no estancarse en la parte baja de la tabla.

Con el regreso de Lionel Messi luego de dos jornadas ausente por lesión, el cuadro de Mauricio Pochettino irá por su novena victoria consecutiva, con la cual podría sacarle hasta nueve puntos de ventaja a su escolta Lens. En la fecha previa, Montpellier no fue rival para el poderío parisino en el Parque de los Príncipes, donde el local ganó 2-0 con tantos de Idrissa Gueye y Julian Draxler.

Los rojinegros, por su parte, dejaron escapar un valioso triunfo en su visita al Burdeos. Gaetan Laborde había puesto en ventaja a su club, pero sobre el final llegó el empate del dueño de casa, resultado que le negó su segundo duelo ganado al hilo.

PSG y Stade Rennes jugaron por última vez entre sí en mayo de este año, encuentro que finalizó empatado 1-1. De sus cinco enfrentamientos más recientes, los capitalinos sacan una ligera ventaja con dos victorias, una caída y dos empates, aunque uno de estos se resolvió en penales a favor del Rennes.

¿En qué canal ver PSG vs. Stade Rennes?

La transmisión por TV del cotejo PSG vs. Stade Rennes estará a cargo de ESPN para Sudamérica.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, Star+, ESPN Brasil

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

España: Esport3, tvG2

Francia: Amazon Prime Video.

¿Cómo seguir ONLINE PSG vs. Stade Rennes?

Si no quieres perderte la transmisión por internet del duelo PSG vs. Stade Rennes, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming donde puedes acceder a la programación de ESPN. En caso no cuentes con ninguno de ellos, tienes la alternativa de seguir la cobertura ONLINE que La República Deportes preparará para este compromiso.

¿Dónde juegan PSG vs. Stade Rennes?

El estadio donde se jugará el PSG vs. Stade Rennes será el Roazhon Park, recinto anteriormente conocido como Stade Route de Lorient.

Historial reciente de PSG vs. Stade Rennes

Stade Rennes 1-1 PSG | 09.05.21

PSG 3-0 Stade Rennes | 07.11.20

Stade Rennes 2-1 PSG | 18.08.19

PSG 2-1 Stade Rennes | 03.08.19

Stade Rennes 2-2 PSG | 27.04.19.

Alineaciones probables de PSG vs. Stade Rennes

PSG: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo; Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye; Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. DT: Mauricio Pochettino.

Stade Rennes: Alfred Gomis; Hamari Traoré, Warmed Omari, Naif Aguerd, Birger Meling; Benjamin Bourigeaud, Jonas Martin, Flavien Tait, Kamaldeen Sulemana; Gaetan Laborde y Martin Terrier. DT: Bruno Génésio.