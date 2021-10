Partidos de hoy, domingo 3 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

HOY, domingo 3 de octubre, se llevarán a cabo los más emocionantes encuentros de las principales ligas de fútbol en el mundo: Europa, España, Italia, Alemania, Portugal y Francia. Y encuentros decisivos en los Torneos de Latinoamérica como La Liga MX y partidos en las naciones de Argentina, Perú, Brasil, y Colombia.

En el Torneo local, la primera división de Perú traerá los cotejos de Universitario vs. César Vallejo, Universidad San Martín vs. Cusco y Academia Cantolao vs. Melgar, los cuales se podrán ver a través de las señalas de GOL Perú y Perú Mágico. Además, a nivel internacional se desarrollan los enfrentamientos entre River Plate vs. Boca Juniors, por la liga Argentina y Rennes vs. PSG en la Ligue 1, de Francia. Recuerda que todos los detalles de los principales encuentres los puedes seguir a través de La República Deportes.

Perú - Primera División

Universidad San Martín vs. Cusco

Canal: Gol Perú, Perú Mágico

Hora: 10.30 a. m.

Academia Cantolao vs. Melgar

Canal: Gol Perú, Perú Mágico

Hora: 1.30 p. m.

Universitario vs. César Vallejo

Canal: Gol Perú, Perú Mágico

Hora: 3.30 p. m.

España - La Liga

Elche vs. Celta de Vigo

Canal: ESPN2 Sur, Star +, ESPN Andina

Hora: 7.00 a. m.

Espanyol vs. Real Madrid

Canal: ESPN2 Sur, Star +, ESPN Andina

Hora: 9.15 a. m.

Getafe vs. Real Sociedad

Canal: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports App

Hora: 11.30 a. m.

Villarreal vs. Real Betis

Canal: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Sports App

Hora: 11.30 a. m.

Granada vs. Sevilla

Canal: ESPN3 Sur, Star +, DAZN

Hora: 2.00 p. m.

Italia - Serie A

Roma vs. Empoli

Canal: ESPN Play Sur, Star +, DAZN

Hora: 11.00 a. m.

Fiorentina vs. Napoli

Canal: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Hora: 11.00 a. m.

Atalanta vs. Milan

Canal: ESPN Play Sur, Star +, DAZN

Hora: 13.45 p. m.

Alemania - Bundesliga

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt

Canal: Star+, DAZN, Fox Sport Chile

Hora: 10.30 a. m.

Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen

Canal: Star+, DAZN

Hora: 12.30 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Rosario Central vs. Argentinos Juniors

Canal: AFA Play, TNT Sports, Fanatiz USA

Hora: 11.30 a. m.

River Plate vs. Boca Juniors

Canal: AFA Play, ESPN Brasil, TNT Sports

Hora: 3.00 p. m.

Racing Club vs. Estudiantes

Canal: AFA Play, Fox Sports Premium Argentina

Hora: 6.15 p. m.

Francia - Ligue 1

Rennes vs. PSG

Canal: ESPN Sur, Star+, ESPN Brasil

Hora: 6.00 a. m.

Monaco vs. Bordeaux

Canal: BT Sport ESPN, Digi Sport 1

Hora: 8.00 a. m.

Lorient vs. Clermont

Canal: beIN CONNECT Turkey, Direktesport

Hora: 8.00 a. m.

Lille vs. Olympique Marseille

Canal: ESPN (Brasil), GUIGO, NOW NET e Claro

Hora: 10.00 a. m.

Brasil- Brasileirao

Chapecoense vs. Sao Paulo

Canal: SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Hora: 2.00 p. m.

Santos vs. Fluminense

Canal: SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Hora: 4.15 p. m.

Palmeiras vs. Juventude

Canal: Fanatiz Brasileirão, Brasil Play

Hora: 4.15 p. m.

Chile- Primera División

Palestino vs. Colo-Colo

Canal: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Hora: 1.30 p. m.

Universidad Chile vs. Antofagasta

Canal: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Hora: 4.00 p. m.

