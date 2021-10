Luis Suárez hunde al Barcelona de Ronald Koeman

Por teléfono y con argumentos duros, Ronald Koeman le comunicó a inicios de año a Luis Suárez que no lo tendría en cuenta para la temporada 2020-2021 del Barcelona. El resto de la infeliz historia para el estratega azulgrana se sigue escribiendo, pero el uruguayo no dudó en recordarle al holandés aquel episodio durante su visita a su nueva casa.

Y es que el ‘charrúa’ fue la figura del Atlético de Madrid en la victoria por 2-0 ante el ‘Barza’. La primera aparición del ‘Pistolero’ fue a los 23′ para dar una asistencia a Lemar, quien se encargó de abrir el marcador en el Wanda Metropolitano. Minutos más tarde, Suárez anotó el 2-0 final y celebró con un gesto pidiendo perdón al hincha azulgrana que hoy sufre ante la crisis de resultados de su equipo. Sin embargo, Joan Laporta –presidente del club– prefiere poner paños fríos a la realidad.

Luis Suárez le anotó por primera vez al Barcelona vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Foto: AFP/Sports Center

“Koeman seguirá siendo el entrenador”, señaló el directivo, que se conforma con ver a su equipo noveno en La Liga con 12 puntos.

“Son tiempos difíciles, no nos vamos a engañar. No lo hemos vivido antes. Podríamos estar tres horas jugando y no meteríamos goles”, fue el sincero análisis de Piqué tras el pitazo final. Mientras que en la acera de al frente, Suárez no pudo ocultar su alegría. “Estoy contento por la victoria. El rival es especial por lo que viví con ellos, pero mi trabajo se debe dedicar cien por ciento al Atlético”.