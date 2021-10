Jürgen Klopp criticó a los futbolistas que se niegan a vacunarse contra la COVID-19

La situación sanitaria a nivel europeo ha mejorado considerablemente. Inglaterra es uno de los países en los que el avance de la vacunación en la población ha permitido levantar algunas restricciones. Sin embargo, un informe de SportsMail reveló que solo tres clubes de la Premier League tenían casi el 100% de sus jugadores vacunados contra la COVID-19.

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, levantó el brazo y se refirió sobre esta problemática. El técnico alemán manifestó no comprender a los jugadores que todavía se niegan a recibir la vacuna contra el coronavirus e hizo una comparación entre los llamados ‘antivacuna’ y quienes conducen en estado de ebriedad.

“Es un poco como conducir borrachos. La ley no pretende proteger a quien le gustaría manejar después de beber dos cervezas, sino a otros del hecho de que estoy borracho y quiero conducir de todos modos. Con las vacunas es lo mismo: los especialistas han dicho que es la solución para salir de este momento”, explicó el estratega alemán.

Klopp también confesó que en su equipo está vacunado el 99% del plantel y aseguró que ni siquiera fue necesario convencer a algún futbolista de recibir la vacuna. “Yo no tengo que hablar con mis jugadores para convencerlos. Era más una decisión natural que salió del grupo. No recuerdo haber hablado con ninguno de mis jugadores, porque no soy médico”, sentenció.

