Carlo Ancelotti: “Tenemos que reflexionar y ver por qué el equipo ha cambiado su actitud”

¡Mala racha! Real Madrid pasa su semana más baja desde que inició la temporada y enlazó su segunda derrota consecutiva, esta vez en la Liga Santander. Con tantos de Raúl de Tomás y Aleix Vidal, el recién ascendido Espanyol venció 2-1 al cuadro merengue y le quitó el invicto tras ocho jornadas ligueras. Ya en conferencia de prensa, Carlo Ancelotti reconoció las debilidades del equipo y mostró su preocupación por el cambio de rumbo en menos de una semana.

“Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir. Hemos empezado el partido con una idea y no fuimos capaces de mantener la calma y la idea. Tras el gol hubo mucha confusión. Ha sido el peor partido. Ahora tenemos el parón y tenemos que reflexionar y ver por qué el equipo ha cambiado su actitud en una semana”, señaló.

Espanyol derrotó al Real Madrid por LaLiga Santander. Foto: AFP

Asimismo, el estratega italiano indicó que a medida que el encuentro avanzaba notó que la derrota era inevitable. “La derrota la hemos merecido, la reacción ha llegado tarde y estamos preocupados porque no es costumbre perder dos partidos . El planteamiento era claro, no voy a explicar ahora qué planteamiento teníamos. Pero es verdad que parecíamos desordenados y no teníamos un control claro con balón”.

Finalmente, el exentrenador del Everton señaló a sus jugadores por la actitud mostrada en la cancha, aunque luego se refirió al aspecto táctico. “Lo he notado hoy. Hemos estado pocos agresivos, hemos perdido duelos. Me refiero a un aspecto técnico y táctico del juego”, expresó.