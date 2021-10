Boca vs. River EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el superclásico argentino?

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS HOY. Equipos se enfrentan por la jornada 14 de la Liga Profesional Argentina 2021, en el estadio Monumental de Buenos Aires. La transmisión del superclásico argentino irá EN DIRECTO por internet vía Fox Sports, TNT Sports y Star+ a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto estarán en La República Deportes.

En Vivo: Superclásico Argentino: River vs. Boca 10:48 Posible equipo de Boca Juniors Ignacio Bezruk, periodista de TNT Sports, informa sobre el posible equipo de Sebastián Battaglia: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Pulpo González, Campuzano, Almendra; Cardona; Pavón y Orsini. 10:31 Posible equipo de River Plate El periodista de TNT Sports, Maximiliano Grillo, informa que este sería el equipo de Marcelo Gallardo: Armani; Casco, Rojas, Díaz, Angileri; Simón, E. Pérez, De La Cruz; Palavecino; B. Romero y J. Álvarez. 09:52 ¡Día de clásico! Este domingo 3 de octubre se llevará a cabo el superclásico argentino entre River Plate vs. Boca Juniors, en el Monumental, por la jornada 14 del Torneo de la Liga.

Ambos llegan en alza, con un River invicto en sus últimos ocho partidos , con seis triunfos que lo elevaron al segundo puesto del torneo, a tres puntos del líder Talleres, y un Boca que arrastra una racha de cinco victorias y dos empates desde que es dirigido por Sebastián Battaglia.

¿Cómo llega Boca Juniors ante River Plate?

Del lado xeneize, la única duda de Battaglia está en el sector derecho del mediocampo, donde debe elegir entre Diego González o Esteban Rolón. Asimismo, el estratega argentino le daría una oportunidad más al colombiano Edwin Cardona como enlace con el ataque.

¿Cómo llega River Plate ante Boca Juniors?

Respecto de la formación, el DT millonario descartó por lesión al defensor David Martínez, y Matías Suárez, recién recuperado de una dolencia, será incluido entre los suplentes, mientras que el colombiano Jorge Carrascal podría estar como posible enganche.

Con información de EFE.

Boca Juniors vs. River Plate: ficha del partido

Boca Juniors vs. River Plate Liga Profesional Argentina 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 3 de octubre ¿Dónde? Estadio Monumental de Buenos Aires ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports, TNT Sports y Star+

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. River Plate por la Liga Profesional Argentina?

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00p. m.

Estados Unidos: 35.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 3.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Italia: 10.00 p. m.

Francia: 10.00 p. m.

Alemania: 10.00 p. m..

¿Dónde ver Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿En qué canal VER Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO?

El duelo Boca Juniors vs. River Plate será transmitido por FOX Sports Premium en territorio argentino. FOX Sports Premium, el canal del servicio Pack Fútbol Argentino, tendrá la cobertura exclusiva del duelo.

¿Dónde VER EN VIVO Boca Juniors vs. River Plate vía Fox Sports Premium?

¿Dónde VER EN VIVO Boca Juniors vs. River Plate vía TNT Sports?

Si te encuentras en territorio argentino y quieres ver el Boca Juniors vs. River Plate desde la señal de TNT Sports, debes sintonizar los siguientes canales:

¿Cómo ver Boca Juniors vs. River Plate ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Boca Juniors vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. River Plate?

Para acceder a Star Plus y ver el Boca Juniors vs River Plate, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star+?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tendrá Star+?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmitirá los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. Asimismo, tendrá disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Boca Juniors vs River Plate: últimos partidos

Partido Fecha Torneo Estadio Boca 0(4)-(1)0 River 4/08/2021 Copa Argentina 2021 Estadio Único de La Plata Boca 1(4) –1 (2) River 16/05/2021 Copa Liga Profesional 2021 La Bombonera Boca 1–1 River 14/03/2021 Copa Liga Profesional 2021 La Bombonera Boca 2–2 River 3/01/2021 Copa Diego Maradona 2020 La Bombonera Boca 1–0 River 22/10/2019 Copa Libertadores 2019 La Bombonera

Boca Juniors vs. River Plate: alineaciones probables

Boca Juniors : Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González o Esteban Rolón, Jorman Campuzano, Agustín Almendra; Edwin Cardona, Cristian Pavón y Nicolás Orsini. DT: Sebastián Battaglia.

River Plate : Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Enzo Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Jorge Carrascal, Brian Romero y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

¿Dónde se jugará el partido de Boca Juniors vs. River Plate?

El lugar donde se disputará el Boca Juniors vs. River Plate por la jornada 14 de la Liga Profesional Argentina 2021 es el estadio Monumental de Núñez, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

¿Cómo ver el partido Boca Juniors vs. River Plate por la liga argentina?

Si quieres VER la transmisión del Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.