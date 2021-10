Alianza Lima: equipo que muerde

Por Mariano López V.

El debut de la histórica blanquimorada no podía ser de otra manera. Así como ocurrió el 3 de octubre de 1971, fecha en la que Alianza derrotó por 2-0 a Cristal en el estreno oficial de la camiseta a rayas blancas y moradas, los íntimos vencieron ayer a UTC por el mismo score y aseguraron su sitio en fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Si es que se tomase en cuenta todo lo que pasó la temporada pasada (tanto dentro como fuera de la cancha), cualquier incauto podría pensar que este logro se trata de un milagro del mismísimo Cristo Moreno. No es así: el cuadro victoriano, dueño del primer puesto de la fase 2 y del acumulado, ratifica fecha tras fecha su solidez en defensa y su contundencia en ataque. Seis triunfos consecutivos y 19 encuentros por Liga 1 (desde inicios de mayo) sin conocer de derrotas son el mejor argumento a favor de los blanquiazules.

El triunfo ayer en la complicada cancha de San Marcos también retrató perfectamente lo que viene haciendo el equipo de Carlos Bustos. En un primer tiempo poco vistoso, donde, en materia ofensiva, UTC insinuó más, los íntimos se llevaron el triunfo parcial al camerino gracias a un gol de Wilmer Aguirre. Fue un ‘rayo’: en cuestión de segundos, Alianza pasó de defensa a ataque, Oslimg Mora sacó un centro mortal y el ‘Zorrito’, un ‘viejo zorro’ dentro del área, lo mandó a guardar con un cabezazo (36′). “La otra vez se lo comenté: es un ejemplo porque sin participar tanto, estuvo listo siempre para una oportunidad. Aguirre tiene esa capacidad de goleador para saber dónde ubicarse. Es un ejemplo para los que estamos en el club”, destacaría Bustos después.

El tanto despertó aún más la necesidad del combinado cajarmarquino, que aún mantiene vivas las esperanzas de clasificación a un torneo internacional. Así, el experimentado DT Mario Viera apostó por jugadas a balón parado y más presencia en campo contrario, y descuidó espacios atrás, los mismos que Alianza ha sabido aprovechar a lo largo de la temporada. La rapidez de Mora, el panorama de Concha, los pulmones de Benítez y la calidad para definir de Barcos no perdonan. Los cuatro aliancistas se juntaron para la segunda anotación de la tarde (80′), producto de un notable contragolpe que tuvo pases largos, ‘pisaditas’ y fintas que UTC no pudo descifrar. El ‘Pirata’ y su octavo gol en Liga 1 (de los mejores de la fecha) sentenciaron un 2-0 que no se movería más. Bustos mandó piernas frescas al campo para cuidar la pelota, mantener el equilibrio y evitar lesiones propias del césped sintético, y el tiempo de juego se terminó acabando sin grandes sobresaltos en el arco defendido por Ángelo Campos. El ‘1′, que arrancó el año como suplente de Rivadeneyra, completó su partido número 12 sin recibir goles en el torneo.

Los tres puntos colocaron a Alianza a nada de otro objetivo: ganar la fase 2. Para ello necesitarán sumar un punto de los nueve restantes (ante Carlos Mannucci, Sporting Cristal y Cienciano) y con eso será suficiente para no depender de lo que puedan hacer en el Rímac. “Vamos a seguir. Solo falta un pasito más y estamos ahí. Estamos todos juntos”, contó Barcos, el goleador del club esta temporada, en la intimidad del camerino aliancista tras el encuentro.

La felicidad del plantel en las redes del ‘Pirata’ no solo refleja un gran avance rumbo al sueño del título nacional (lo cual se dio por última vez en 2017), sino que le asegura una serie de ingresos millonarios al club de parte de Conmebol por participar en la Libertadores, algo que le vendrá bien a las arcas blanquiazules. El mundo le sonríe a Alianza, y Alianza al mundo.