Ronald Araujo sobre la derrota del Barcelona: “Hay cosas que tenemos que corregir”

La victoria 2-0 del Atlético de Madrid sobre el Barcelona refleja el buen momento de los colchoneros en su lucha por pelear todos los títulos de la temporada, pero deja al descubierto el mal momento del cuadro blaugrana que no levanta cabeza y lleva solo una victoria en los últimos seis partidos entre la Liga Santander y la Champions League.

Tras el partido, Ronald Araujo conversó con Barça TV y se mostró afligido por la derrota, pero con mucha esperanza de retomar el rumbo. “Estoy muy triste por la derrota. El momento no es bueno y es una lástima que nos toque vivir esto porque creo que la plantilla es buena , con gente joven de mucho nivel. Yo confío en dar la vuelta a esta situación”.

Asimismo, el central uruguayo señaló que hicieron un buen partido, aunque hay detalles por mejorar y espera que puedan hacerlo tras la fecha FIFA. “Creo que hicimos un buen partido, pero hay cosas que tenemos que corregir porque estamos en la elite. Espero que el parón que viene nos sirva para pensar, aunque muchos vayamos con la selecciones. Hay que trabajar bastante en todo y a la vuelta llegarán partidos para dar una alegría la afición que siempre nos está apoyando”, indicó.

Barcelona cayó fuera de casa contra Atlético Madrid en LaLiga Santander. Foto: EFE

La palabra de Koeman

En conferencia de prensa, el entrenador neerlandés también realizó un balance del cotejo y señaló que su equipo debió sacar un mejor resultado en su visita al Estadio Wanda Metropolitano pese a los errores defensivos.