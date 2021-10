Roja Directa: cómo ver Manchester United vs. Everton EN VIVO por la Premier League

Los Diablos Rojos han tenido un triunfo claro ante el Villarreal de España, pero al mismo tiempo han padecido una derrota por la mínima ante el Aston Villa. Ello obliga al plantel liderado por Cristiano Ronaldo a buscar subir en la tabla de posiciones de la Premier League. A continuación podrás saber cómo disfrutar EN VIVO por Roja Directa el encuentro entre Manchester United vs. Everton este sábado 2 de octubre.

Kortney Hause, delantero del Aston Villa, atrasó a Edinson Cavani para poder meter un épico gol de cabeza y así darle un triunfo al Aston Villa, lo que puso en peligro las aspiraciones del Manchester United.

Everton vs. Manchester United por la Premier League. Foto: AFP

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Everton?

Perú: 6.30 a. m.

Colombia: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Panamá: 6.30 a. m.

Venezuela: 7.30 a. m.

Bolivia: 7.30 a. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York): 7.30 a. m.

Chile: 8.30 a. m.

Argentina: 8.30 a. m.

Uruguay: 8.30 a. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 a. m.

Costa Rica: 5.30 a. m.

España: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Everton?

Argentina: ESPN Sur, Star+

Bolivia: Star+, ESPN Sur

Brasil: Star+

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Sur, Star+

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Ecuador: Star+, ESPN Sur

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+

España: DAZN 1, Movistar+, DAZN

Estados Unidos: UNIVERSO NOW, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, NBCSN, nbcsports.com

Uruguay: Star+, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, Star+.

¿Dónde ver Manchester United vs. Everton EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Everton por internet, puedes sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Manchester United vs. Everton en Roja Directa?

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Manchester United vs. Everton

Haz clic en el duelo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Manchester United vs. Everton

Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelof, Varane, Telles; Pogba, McTominay, Greenwood, Fernandes, Sancho y Cristiano Ronaldo.

Everton: Pickford, Godfrey, Mina, Keane, Digne, Towsend, Doucouré, Allan, Iwobi, Gray y Rondón.