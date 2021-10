¿Qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Premier League?

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona se enfrentan este sábado 2 de octubre en el Wanda Metropolitano. Será por la octava jornada de LaLiga 2021-2022 y enfrenta a los culés de Ronald Koeman contra el Atlético entrenado por el ‘Cholo’ Simeone, que prepara una ofensiva especial. Los colchoneros están en cuarta posición con catorce puntos, mientras que los azulgranas están sextos con doce puntos. En esta nota podrás saber qué canal transmite el encuentro entre ambos planteles.

En el último partido con Benfica, Barcelona cayó derrotada por 3-0 y dicho resultado dejó prácticamente al puesto de Koeman en un limbo que este sábado deberá afrontar para poder seguir en la banca, que la disputaría nada menos que Marcelo Gallardo

¿Cómo llega Atlético Madrid?

Atlético de Madrid tiene una buena racha, ya que es el último campeón en España y por el momento la campaña de los colchoneros va viento en popa disputándose hasta ahora con Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad en los primeros lugares de la tabla de La Liga Santander.

¿Cómo llega Barcelona?

Los azulgranas necesitan de manera urgente los tres puntos para poder recuperarse en la tabla, pero al mismo tiempo, salvar el puesto de su entrenador Ronald Koeman. La partida de Lionel Messi hacia el PSG ha descuadrado al club y los hinchas están en constante preocupación ya que la institución catalana está sexta en la tabla.

Atlético Madrid vs Barcelona: ficha del partido

Partido Atlético de Madrid vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? sábado 2 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? DIRECTV Sports

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs. Barcelona por LaLiga Santander?

Argentina 4.00 p. m.

Bolivia 3.00 p. m.

Brasil 4.00 p. m.

Canadá 12.00 p. m. - 3.00 p. m.

Chile 4.00 p. m.

Colombia 2.00 p. m.

Costa Rica 1.00 p. m.

Ecuador 2.00 p. m.

El Salvador 1.00 p. m.

Estados Unidos 12.00 p. m. - 3.00 p. m.

Guatemala 1.00 p. m.

Honduras 1.00 p. m.

México 2.00 p. m.

Nicaragua 1.00 p. m.

Panamá 2.00 p. m.

Perú 2.00 p. m.

República Dominicana 3.00 p. m.

Uruguay 4.00 p. m.

Venezuela 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Atlético Madrid vs. Barcelona?

Argentina DIRECTV Sports (610-619)

Bolivia Tigo Sports

Brasil Star+, ESPN Brasil

Canadá TSN5

Chile DIRECTV Sports (610-619)

Colombia DIRECTV Sports (610-619)

Costa Rica TUDN, SKY Sports (504-546)

Ecuador DIRECTV Sports

El Salvador TUDN, SKY Sports (canales 504-546)

Estados Unidos ESPN+

Guatemala TDN, SKY Sports (canales 504-546)

Honduras TUDN, SKY Sports (canales 504-546)

México SKY Sports

Nicaragua TUDN, SKY Sports (canales 504-546)

Panamá TUDN, SKY Sports (canales 504-546)

Perú DIRECTV Sports (610-619)

R Dominicana TUDN, SKY Sports (canales 504-546)

Uruguay DIRECTV Sports

Venezuela DIRECTV Sports

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Barcelona EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Atlético de Madrid vs. Barcelona por internet, puedes sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Atlético Madrid vs. Barcelona: alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Trippier, Koke, Llorente, Lemar, Carrasco; Griezmann y Luis Suárez.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Coutinho, Memphis y Luuk de Jong.

¿Dónde se jugará el partido de Atlético Madrid vs. Barcelona?

El esperado encuentro entre Atlético de Madrid vs. Barcelona se llevará a cabo en el Estadio Wanda Metropolitano, en Madrid.