Pirlo TV: mira en vivo el Atlético Madrid vs. Barcelona por la Liga Santander

A partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), Atlético Madrid vs. Barcelona juegan en vivo vía Pirlo TV en el Wanda Metropolitano. El partido por la jornada ocho de la Liga Santander se podrá sintonizar por DirecTV Sports. Si bien los comandados por Ronald Koeman vienen de ganar en la liga española ante el Levante por 3-0, el descontento del club y de la afición es por las goleadas que los culés vienen recibiendo en la Champions League.

El primer 3-0 fue ante Bayern Múnich, mientras que el segundo fue frente al Benfica . Además de ello, Barcelona es el único club de la Liga de Campeones que no ha pateado al arco en dos cotejos. El futuro del entrenador holandés en el club catalán podría definirse este sábado. Un marcador negativo frente a los colchoneros sentenciaría al estratega, más ahora que habrá un parón en los torneos locales por la fecha FIFA.

En Vivo: Atlético Madrid vs. Barcelona por LaLiga 13:50 Ya están listos Los equipos vuelven a los vestuarios para ponerse sus respectivas indumentarias y salir a jugar. 13:33 ¡Ya en la cancha! Los planteles de Atlético Madrid y Barcelona salen al campo para hacer el respectivo calentamiento previo al inicio del partido. 13:30 Atlético de Madrid solo ha vencido una vez a Barcelona en el Wanda Metropolitano Desde la inauguración del nuevo recinto colchonero, ambos clubes se han enfrentado en cuatro oportunidades. Dos empates y una victoria para cada lado es el saldo de su breve historial en el Wanda Metropolitano. 13:12 Barcelona ya está en el Wanda Metropolitano El equipo blaugrana ya se encuentra en el recinto donde se llevará a cabo este partidazo. 12:40 ¡ASÍ VA EL FC BARCELONA! Estos son los onces elegidos por Ronald Koeman ante el Atlético: Ter Stegen, Mingueza, Piqué , Araujo, Dest, Busquets , DE Jong, Nico, Gavi, Coutinho y Memphis. 12:40 ¡ASÍ VA EL ATLÉTICO DE MADRID! Esta es la formación elegida por Diego Simeone para enfrentar al Barcelona: Oblak; Carrasco, Hermoso, Josema Giménez, Savic, Llorente; Lemar, Koke, De Paul; Joao Félix y Luis Suárez. 12:19 Opinión de los aficionados Los hinchas colchoneros, que van llegando al Wanda Metropolitano, se mostraron muy positivos para el duelo de esta tarde. Algunos de ellos creen que Luis Suárez y Antoine Griezmann, exjugadores barcelonistas, serán quienes "liquiden" al FC Barcelona. 11:21 Horarios para el Atlético vs. Barcelona ¿Desde qué parte del mundo vas a seguir este encuentro? Acá te dejamos los horarios según tu país. Foto: Atlético de Madrid. 10:49 Posible alineación del Barcelona Marc-André Ter Stegen en la portería; Ronald Araujo, Gerard Piqué y Eric García en defensa; Sergiño Dest, Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Oscar Mingueza en el mediocampo; Memphis Depay, Luuk de Jong y Ansu Fati en la delantera. 10:49 Posible alineación del Atlético de Madrid Jan Oblak en el arco; Stefan Savic, José Giménez y Mario Hermoso en defensa; Kieran Trippier, Marcos Llorente, Koke, Rodrigo de Paul y Yannick Carrasco en el mediocampo; Luis Suarez y Antoine Griezmann en la delantera. 10:26 Lista de convocados azulgranas Con el objetivo de escalar posiciones en LaLiga, Ronald Koeman convocó a sus mejores futbolistas. 10:22 Lista de convocados de los colchoneros Para este encuentro, el 'Cholo' Simeone convocó a lo mejor de su plantilla, entre los que resaltan los nombres de Antoine Griezmann y Luis Suárez. 10:20 Laporta ratifica a Koeman A su llegada a Madrid y en la previa del encuentro ante los colchoneros, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ratificó a Ronald Koeman como entrenador azulgrana, para quien pidió un "margen de confianza" por parte de los hinchas.

Sobre las críticas hacia él tras la derrota contra Benfica, Koeman ha dicho: “a mí no me han dicho nada (desde el club). El presidente ha estado aquí, pero no lo he visto, estábamos preparando el partido de mañana (hoy), luego entrenamiento, entonces no lo he visto. Sigo igual, pero tengo orejas y ojos, se filtran muchas cosas”.

Alineación posible de Atlético Madrid vs. Barcelona

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Trippier, Koke, Llorente, Lemar, Carrasco; Griezmann y Luis Suárez.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Coutinho, Memphis y Luuk de Jong.