Partidos de hoy, sábado 2 de octubre ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este sábado 2 de octubre continúa el fútbol local con la Liga 1 Betsson de Perú. Alianza Lima vs. UTC Cajamarca es uno de los partidos más esperados en esta fecha del torneo. Asimismo, La Premier League traerá el Manchester United vs. Everton y Chelsea vs. Southampton como los duelos estelares en Inglaterra.

Revisa en esta nota todos los canales de televisión para sintonizar los principales partidos en las mejores ligas del mundo. En España, LaLiga presentará el Atlético de Madrid vs. Barcelona. Culminadas las semifinales de Copa Libertadores 2021, la Superliga Argentina albergará el Vélez Sarsfield vs. Independiente.

Perú - Liga 1 Betsson

Sport Huancayo vs. Alianza Universidad

Canal: Gol Perú

Hora: 10.30 a. m.

Deportivo Municipal vs. Binacional

Canal: Gol Perú

Hora: 1.00 p. m.

Alianza Lima vs. UTC Cajamarca

Canal: Gol Perú

Hora: 3.30 p. m.

Inglaterra - Premier League

Manchester United vs. Everton

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 6.30 a. m.

Chelsea vs. Southampton

Canal: ESPN Sur, Star+

Hora: 9.00 a. m.

Leeds United vs. Watford

Canal: Star+

Hora: 9.00 a. m.

Brighton & Hove Albion vs. Arsenal

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Hora: 11.30 a. m.

España - La Liga

Osasuna vs. Rayo Vallecano

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Hora: 7.00 a. m.

Cádiz vs. Valencia

Canal: DirecTV Sports Sur

Hora: 11.30 a. m.

Atlético Madrid vs. Barcelona

Canal: DirecTV Sports Sur

Hora: 2.00 p. m.

Italia - Serie A

Torino vs. Juventus

Canal: ESPN sur, ESPN Play Sur

Hora: 11.00 a. m.

Sassuolo vs. Internazionale

Canal: ESPN sur, ESPN Play Sur

Hora: 1.45 p. m.

Alemania - Bundesliga

Borussia Dortmund vs. Augsburg

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 8.30 a. m.

Wolfsburg vs. Borussia M’gladbach

Canal: Star+

Hora: 8.30 a. m.

RB Leipzig vs. Bochum

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 11.30 a. m.

Portugal - Primeira Liga

Porto vs. Paços de Ferreira

Canal: DAZN

Hora: 12.00 m.

Arouca vs. Sporting CP

Canal: GolTV Latinoamérica

Hora: 2.30 p. m.

Francia - Ligue 1

Montpellier vs. Strasbourg

Canal: Nova Sports 2

Hora: 10.00 a. m.

Nice vs. Brest

Canal: TV5 Monde

Hora: 2.00 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Godoy Cruz vs. Newell’s Old Boys

Canal: AFA Play

Hora: 11.30 a. m.

Huracán vs. Arsenal

Canal: TyC Sports Internacional, AFA Play

Hora: 1.45 p. m.

Atlético Tucumán vs. San Lorenzo

Canal: TyC Sports Internacional, AFA Play

Hora: 4.00 p. m.

Vélez Sarsfield vs. Independiente

Canal: AFA Play

Hora: 6.15 p. m.

México - Liga MX