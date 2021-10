¡La tiene clara! David Trezeguet escogió a Lewandowski como el mejor nueve del mundo

David Trezeguet es uno de los futbolistas más destacados de finales del siglo 20 e inicios del 21. El delantero fue campeón del mundo con Francia en 1998 y tuvo un gran desempeño en los clubes. Destacó su paso por la Juventus y su pasión por River Plate, con el cual ganó la segunda división del fútbol argentino.

En entrevista para el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el exfutbolista de 43 años analizó el contexto actual del deporte rey y se animó a escoger a quien él cree que es el mejor delantero del momento . “¿Cuál es el mejor nueve? Lewandowski. Lo tiene todo: es rápido, usa el pie izquierdo y el derecho, tiene un nivel muy alto de control del balón”, destacó.

El polaco ganó la Bota de Oro por primera vez en su carrera. Foto: Twitter Robert Lewandowski

Asimismo, fue consultado por las próximas promesas del fútbol y vio en el noruego Erling Haaland uno de los prototipos a seguir por las próximas generaciones. “Haaland es el modelo de goleador del futuro, otra generación, el prototipo de lo que serán o lo que querrán ser los nueve en la próxima década”

Finalmente, Trezeguet comentó sobre el ‘dream team’ que ha formado el Paris Saint-Germain y escogió a Mbappé como el elegido para liderar al equipo por encima de Messi y Neyamr.