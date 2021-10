¡La noche del ‘pistolero’! Luis Suarez fue elegido la figura del partido ante el Barcelona

Atlético de Madrid venció 2-0 al Barcelona en un partido correspondiente a la jornada ocho de la Liga Santander. Con goles de Thomas Lemar y Luis Suárez, los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone alcanzaron el segundo lugar de la tabla de posiciones, con igual de puntos que el Real Madrid, pero los de Ancelotti tienen un partido menos.

Sin duda, la gran figura del partido fue el ‘pistolero’ Suarez, quien asistió a Lemar en el primer gol y luego venció a la defensa Blaugrana para anotar el segundo de Atleti , sumando su cuarto tanto en su cuenta personal en la temporada liguera. Tras ello, la pagina SofaScore le dio la valoración máxima del encuentro e hizo referencia a su celebración, un gesto que dará mucho que hablar.

Puntuación SofaScore

1 gol

1 asistencia

1 pase clave

1 gran ocasión creada

3/5 duelos ganados

7.8 Nota SofaScore

Luis Suárez fue considerado la figura del partido por el sitio web SofaScore. Foto: Twitter SofaScore.

El gesto de Luis Suárez

En el fútbol, todo da vueltas. Durante la pretemporada en agosto del 2020, Suárez fue comunicado que no sería más jugador del FC Barcelona tras una llamada personal de Ronald Koeman, que —según informaron desde España— duró solo un minuto. “Koeman me llamó y me dijo que no iba a contar conmigo”, señaló el ‘pistolero’.

Ya en el duelo entre colchoneros y blaugranas, el uruguayo anotó su primer gol ante los culés. En un primer momento pidió perdón a la afición Blaugrana por el tanto, pero luego, tras separarse de sus compañeros, hizo el gesto del ‘teléfono’. Esto fue quizá en señal de lo sucedido con el entrenador neerlandés.

Luis Suárez anotó el segundo gol de Atlético en la victoria ante el Barcelona. Foto: ESPN.

El gol de Suárez

Sobre el final del primer tiempo, el ‘pistolero’ se encargó de marcar el segundo tanto del Atlético de Madrid vs. Barcelona. Thomas Lemar cogió el balón, encaró por su banda y cambió de lado para el atacante uruguayo, quien recibió el esférico, controló con derecha, se acomodó para su perfil, esperó el momento preciso y anotó ante la salida de Ter-Stegen.