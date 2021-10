Guardiola: “Los equipos de Jürgen Klopp me han ayudado a ser mejor entrenador”

El Manchester City irá de visita mañana a Anfield para enfrentar al Liverpool por la sétima jornada de la Premier League. Los citizens irán en busca de los tres puntos para igualar en el liderato al Chelsea (que venció al Southampton por 3-1). Su duelo frente a los reds será a las 10.30 a. m. (hora peruana) y 4.30 p. m. (hora inglesa). El fin de semana anterior, los dirigidos por Josep Guardiola afrontaron un duro encuentro ante los blues de Thomas Tuchel, pero lograron los tres puntos con tanto de Gabriel Jesús.

Este domingo volverán a tener un difícil duelo, pero esta vez ante el Liverpool, que es el único equipo de la liga inglesa que no ha perdido en los seis partidos. En su última visita a la casa de los reds, los del City consiguieron una victoria holgada por 4-1.

En el partido de este domingo no solo se apreciará el enfrentamiento entre grandes jugadores, sino también el duelo entre dos grandes técnicos del fútbol mundial, ya que Pep Guardiola y Jürgen Klopp protagonizarán un duelo de pizarras. Previo a este encuentro, el estratega español se refirió sobre el alemán indicando que lo ha convertido en un mejor entrenador.

“Los equipos de Jürgen Klopp me han ayudado a ser mejor técnico. Me ha puesto a otro nivel, me ha hecho pensar mucho, probarme, ser un mejor entrenador. Es una de las razones por las que aún estoy en este deporte”. Y recalcó que el Liverpool siempre le ha dado lucha por el título de la Premier League.

“Desde que llegué al City, el Liverpool siempre ha estado ahí, menos quizás el primer año. En los últimos cuatro, todo el rato, estábamos los dos peleando por el título. Es el cumplido más grande que se nos puede hacer”, comentó Guardiola.

Tabla de posiciones de la liga inglesa

Próximos partidos del Liverpool

Próximo partidos del Manchester City