Desde el banco de suplentes: la efusiva celebración de Cristiano tras el gol de Martial

Manchester United vs. Everton abrieron la jornada 7 de la Premier League este sábado 2 de octubre, en Old Trafford. Para sorpresa de propios y extraños, el entrenador Ole Gunnar Solskjær dejó en el banco a Cristiano Ronaldo, quien viene de una seguidilla de partidos y de anotar el gol del triunfo ante el Villarreal en la Champions League . Su lugar fue ocupado por el uruguayo Edinson Cavani, quien no ha tenido muchas chances de anotar.

Pese a que los ‘Diablos Rojos’ tuvieron gran porcentaje de posesión del balón, fueron los ‘Toffes’ quienes gozaron de grandes ocasiones de abrir el marcador. Sin embargo, se toparon con un inmenso David De Gea que salvó su portería en más de una ocasión.

Sobre los 42 minutos Bruno Fernandes recibió el balón entre los zagueros y sacó un pase para Anthony Martial, quien sacó un potente disparo en primea para vencer a Jordan Pickford y abrir el marcador en Old Trafford. Tanto que fue muy celebrado por Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes.

Así fue el gol de Anthony Martial

Así fue la celebración de Cristiano Ronaldo

Ni bien Martial recibió el balón, el delantero portugués se paró de su asiento para ver la jugada y cuando escuchó el sonido de la red, alzó las manos y empezó a aplaudir mientras Ole Gunnar Solskjær se abrazaba con un integrante de su comando técnico. Hasta este momento, Manchester United viene empatando con Everton y Cristiano Ronaldo entró en la segunda mitad.