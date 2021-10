Las bajas de Boca Juniors para el Superclásico ante River Plate por la Liga Argentina

En su búsqueda por seguir escalando posiciones en la tabla de la Liga Profesional de Fútbol, Sebastián Battaglia presentó la lista de convocados de Boca Juniors para enfrentar a River Plate en el Superclásico correspondiente a la jornada 14 del torneo liguero. Para el encuentro ante los ‘millonarios’, el equipo ‘xeneize’ tendrá dos bajas muy importantes en ataque: Sebastián Villa y Eduardo Salvio.

El colombiano Villa no juega con el equipo desde hace más de 70 días, su último partido fue ante Atlético Minero por la Libertadores , esto debido a que quería marcharse del club a pesar de tener contrato vigente. Ya superado este problema, el jugador esperaba ser convocado para este encuentro, pero Battaglia decidió no incluirlo debido a que no entrenó con el grupo, ya que recién cumplió su sanción el pasado 30 de septiembre.

Los convocados del conjunto 'xeneize'. Foto: Boca Juniors.

En cuanto a Salvio, su ausencia se debe a que aún no se pone a punto tras la ruptura del ligamento cruzado anterior que sufrió a inicio de año . Recién el 21 de septiembre volvió a entrenar con sus compañeros y el comando técnico consideró que no está listo para jugar en alta exigencia, por lo que su regreso sería todavía en algunas semanas.

Boca y sus últimos encuentros ante River

El equipo ‘azul y oro’ ha enfrentado a los dirigidos por Gallardo cuatro veces este 2021. Si bien todos los partidos terminaron igualados en los 90 minutos, los últimos dos encuentros fueron favorables para Boca tras vencer a River por penales en la Copa de la Liga y en la Copa Argentina.

La última victoria ‘xeneize’ ante su clásico rival fue el 1-0 por las semifinales de la Copa Libertadores 2019, encuentro que no sumó porque fueron eliminados por el resultado en el global (2-1).

¿Cuándo juegan River Plate vs. Boca Juniors?

El superclásico del fútbol argentino se disputará este domingo 3 de octubre a partir de las 3.00 p. m. (horario peruano) y 5.00 p. m. (hora argentina). Para este encuentro quedó habilitada la presencia de público en el Estadio Monumental, luego de 18 meses sin espectadores por el certamen gaucho.