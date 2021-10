VER Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO: minuto a minuto del clásico en LaLiga Santander

VER Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE. Los equipos españoles protagonizarán un apasionante encuentro HOY sábado 2 de octubre, por la octava jornada de LaLiga Santander 2021/22. El encuentro entre los azulgranas y colchoneros, pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana), se llevará a cabo en el Wanda Metropolitano y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y DirecTV GO vía Streaming ONLINE. También podrás seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás el minuto a minuto del Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO, así como las alineaciones confirmadas, mejores jugadas, goles y más.

Posible alineación del Barcelona Marc-André Ter Stegen en la portería; Ronald Araujo, Gerard Piqué y Eric García en defensa; Sergiño Dest, Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Oscar Mingueza en el mediocampo; Memphis Depay, Luuk de Jong y Ansu Fati en la delantera.

Posible alineación del Atlético de Madrid Jan Oblak en el arco; Stefan Savic, José Giménez y Mario Hermoso en defensa; Kieran Trippier, Marcos Llorente, Koke, Rodrigo de Paul y Yannick Carrasco en el mediocampo; Luis Suarez y Antoine Griezmann en la delantera.

Lista de convocados azulgranas Con el objetivo de escalar posiciones en LaLiga, Ronald Koeman convocó a sus mejores futbolistas.

Lista de convocados de los colchoneros Para este encuentro, el 'Cholo' Simeone convocó a lo mejor de su plantilla, entre los que resaltan los nombres de Antoine Griezmann y Luis Suárez.

Laporta ratifica a Koeman A su llegada a Madrid y en la previa del encuentro ante los colchoneros, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ratificó a Ronald Koeman como entrenador azulgrana, para quien pidió un "margen de confianza" por parte de los hinchas.

Barcelona vs. Atlético Madrid: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Atlético Madrid ¿Cuándo juegan? Sábado 2 de octubre ¿Dónde? Wanda Metropolitano ¿A qué hora? 2.00 p. m. ¿En qué canal? DirecTV Sports

Barcelona vs. Atlético Madrid: previa del partido

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha asegurado este sábado en Madrid, donde su equipo se enfrenta al Atlético en el Wanda Metropolitano, que el neerlandés Ronald Koeman “continuará siendo entrenador” del conjunto azulgrana a pesar de los malos resultados que ha obtenido en la Champions Leauge.

“Continuará siendo entrenador del Barça. Entendemos que merece un margen de confianza por muchas razones, es barcelonista, una referencia en el mundo del barcelonismo y un culé”, dijo el mandatario azulgrana a la salida del hotel de concentración en la capital de España.

En esa misma línea, Laporta aseguró que Koeman “decidió venir en un momento de máxima dificultad institucional y deportiva”. Además, reveló haber hablado con él y señaló que ambos confían en el equipo, sobre todo “a partir del momento en que se empiecen a recuperar los lesionados”.

“Es un culé y una referencia del barcelonismo, seguirá siendo el entrenador, tiene contrato en vigor y esperemos que nos reencontremos con las victorias y el buen juego y seguro que él hará todo lo posible”, expresó el mandatario del Barcelona en la previa del encuentro ante el Atlético de Madrid.

Laporta apuntó que había hablado con el técnico: “Pudo tener momentos de desánimo pero ha recuperado el ánimo y ahora está con la confianza que debe tener el entrenador con los jugadores”.

Asimismo, indicó que su relación con el técnico neerlandés no es fría, sino “buena y sincera” porque sabe que es una buena persona y que piensa lo mismo de él. “Estamos intentando entre todos que esto dé una vuelta a mejor”, añadió.

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Atlético Madrid?

El duelo entre Barcelona vs. Atlético Madrid está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Barcelona vs. Atlético Madrid?

Si deseas seguir el enfrentamiento entre Barcelona vs. Atlético Madrid EN VIVO EN DIRECTO deberás conectarte a DirecTV Sports. También podrás seguirlo vía STREAMING ONLINE en DirecTV Go.

¿Cómo ver Barcelona vs. Atlético Madrid en DirecTV Sports?

¿Dónde ver Barcelona vs. Atlético Madrid ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Barcelona vs. Atlético Madrid por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde van a jugar Barcelona vs. Atlético Madrid?