¡Insatisfecho! Koeman tras derrota ante Atlético de Madrid: “Hemos merecido más”

Siguen sin levantar cabeza. Luego de la derrota por 3-0 ante Benfica por la Champions League, Barcelona sumó su segunda derrota consecutiva. Esta vez, su verdugo fue el Atlético de Madrid, que le ganó 2-0 por LaLiga. Si bien los hinchas azulgranas y los diferentes medios han mencionado que el equipo culé no ha mostrado un buen juego, para su técnico Ronald Koeman, esto no parece ser así.

En una conferencia de prensa, el entrenador neerlandés señaló que su equipo debió sacar un mejor resultado en su visita al Estadio Wanda Metropolitano pese a los errores defensivos.

“Hemos merecido más, pero como casi siempre los partidos se deciden por momentos, No hemos aprovechado las oportunidades. En los goles, hemos dejado muchos espacios y en el primer gol no hemos hecho el marcaje a Lemar. Desde el medio del campo debes seguir tu marcaje. Esto no se puede aceptar”, afirmó.

Luis Suárez le anotó por primera vez al Barcelona vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. Foto: AFP/Sports Center

Asimismo, indicó que los azulgranas progresarán en su juego en los próximos partidos, una vez que recupere a sus futbolistas lesionados, como el holandés Memphis Depay.

“Cuando recupere los lesionados, mejoraremos. Son diferentes a lo que tenemos. Nos falta profundidad, Memphis baja. Hay que abrir el campo. Contra el Atlético es importante abrir el campo porque no es fácil crear oportunidades y, si tienes dos o tres, tienes que marcar”, sostuvo.

Apoyo de Laporta

Respecto a las declaraciones del presidente de la institución azulgrana, Joan Laporta, quien ratifico su continuidad previo al partido, Ronald Koeman felicitó sus palabras.

“Bien hecho por su parte. Si no lo tienes claro, es difícil trabajar y tener tranquilidad y paciencia. Para todos es lo mejor. Sabemos cómo será desde hoy hacia delante, pero es normal que se exijan resultados”, expresó.

Cuando Laporta anunciaba la salida de Messi del Barcelona, reveló que la deuda del club alcanzaba los 1.350 millones de euros. Foto: EFE composición LR/Jazmín Ceras

Según contó el entrenador, conversó con la autoridad culé horas antes del encuentro con el equipo colchonero, ya que consideró importante su pronunciación para una mejor estabilidad del equipo.

“Hemos hablado ayer noche y hoy por la mañana por tema del equipo, por tema del club, por mi tema. He pedido claridad al club, por su parte, que deje claridad sobre el entrenador. Es importante que se sepa, que el vestuario sepa lo que hay. Que deje claro a todo el mundo lo que hay ”, afirmó.

Tras la derrota, Barcelona se ubica noveno en LaLiga con 12 unidades, aunque con un partido menos. Mientras que el Atlético de Madrid marcha segundo con 17 puntos e iguala al líder Real Madrid, quien jugará el domingo 3 de octubre ante Espanyol.

Tabla de posiciones LaLiga

