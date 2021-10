Atlético Madrid vs. Barcelona: conoce la fecha, hora y canal para este gran duelo por LaLiga Santander

Atlético Madrid vs. Barcelona HOY, sábado 2 de octubre, por la octava jornada de LaLiga Santander. El encuentro se realizará en el estadio Wanda Metropolitano y está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Directv Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Previa Atlético Madrid vs. Barcelona

Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone llegan entonados a este encuentro después de vencer agónicamente al AC Milan por la Champions League entre semana por 1-2. En la última jornada de la liga española cayeron por 1-0 ante el Alavés y buscarán los tres puntos ante los culés para estar dentro los cuatro primeros lugares.

Por su parte, el Barcelona viene de una dura derrota ante el Benfica por 3-0 en la competencia internacional. Ronald Koeman fue el principal señalado de la nueva caída y mañana podría ser su último duelo con el buzo del Barza. Los azulgranas marchan sextos en LaLiga Santander -con un partido menos-.

Atlético Madrid vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Atlético Madrid vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Hoy, 02 de octubre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). ¿Dónde? Estadio Wanda Metropolitano ¿En qué canal? Directv Sports

Atlético de Madrid vs. Barcelona

¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Barcelona?

En Perú, el choque Atlético Madrid vs. Barcelona se disputará desde las 2.00 p. m.. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Atlético Madrid vs. Barcelona?

El duelo Atlético Madrid vs. Barcelona será transmitido en territorio peruano por la señal de Directv Sports, canales que cuentan con los derechos televisivos de torneos como LaLiga Santander.

Perú: Directv Sports

Colombia: Directv Sports

Ecuador: Directv Sports

Bolivia: Tigo Sports

Estados Unidos: ESPN+

Venezuela: Directv Sports

Argentina: Directv Sports

Chile: Directv Sports

Uruguay: Directv Sports

España: Movistar+

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Barcelona ONLINE por Directv Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Atlético Madrid vs. Barcelona por internet, debes sintonizar la señal de Directv GO, servicio de streaming de Directv. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes. En esta plataforma encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

¿En qué estadio juegan Atlético Madrid vs. Barcelona?

El escenario escogido para este compromiso entre Atlético Madrid vs. Barcelona será el Estadio Wanda Metropolitano, casa deportiva localizada en la ciudad de Madrid, España, que cuenta con una capacidad para más de 68.000 espectadores.

Próximos encuentros de Atlético de Madrid

17.10.21 | Granada vs. Atlético de Madrid - Fecha 9

24.10.21 | Atlético de Madrid vs. Real Sociedad - Fecha 10

27.10.21 | Levante vs. Atlético de Madrid - Fecha 11

Próximos encuentros de Barcelona

17.10.21 | Barcelona vs. Valencia - Fecha 9

24.10.21 | Barcelona vs. Real Madrid - Fecha 10

27.10.21 | Rayo Vallecano vs. Barcelona - Fecha 11

Tabla de posiciones de LaLiga Santander