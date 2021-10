¿Aló, Koeman? El gesto de Luis Suarez tras anotar el 2-0 del Atletico ante el Barcelona

En el fútbol, todo da vueltas. Durante la pretemporada en agosto del 2020, Luis Suarez fue comunicado que no sería más jugador del FC Barcelona tras una llamada personal de Ronald Koeman, que —según informaron desde España— duró solo un minuto. “Koeman me llamó y me dijo que no iba a contar conmigo”, señaló el ‘pistolero’.

En el partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona, el uruguayo anotó su primer gol ante los blaugranas. En un primer momento pidió perdón a la afición blaugrana por el tanto, pero luego, tras separarse de sus compañeros, hizo el gesto del ‘teléfono’. Esto fue quizá en señal de lo sucedido con el entrenador neerlandés.

El 'pistolero' se acordó de Koeman tras la celebración del gol ante el Barcelona. Foto: ESPN

El gol de Suárez

Sobre el final del primer tiempo, Luis Suárez se encargó de marcar el segundo tanto del Atlético de Madrid vs. Barcelona. Thomas Lemar cogió el balón, encaró por su banda y cambió de lado para el atacante uruguayo, quien recibió el esférico, controló con derecha, se acomodó para su perfil, esperó el momento preciso y anotó ante la salida de Ter-Stegen.

El presente de Ronald Koeman

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ha asegurado este sábado en Madrid, donde su equipo se enfrenta al Atlético en el Wanda Metropolitano, que el neerlandés Ronald Koeman “continuará siendo entrenador” del conjunto azulgrana a pesar de los malos resultados que ha obtenido en la Champions League.