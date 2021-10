Ancelotti: “El partido contra el Sheriff nos ha afectado el orgullo; mañana vamos a reaccionar”

El Real Madrid se medirá mañana frente al Espanyol como visitante en el RCDE Stadium a las 9.15 a. m. (hora peruana) por la octava jornada de LaLiga Santander. Los merengues llegan a este encuentro luego de caer sorpresivamente entre semana frente al Sheriff Tiraspol, del peruano Gustavo Dulanto, en el mítico Santiago Bernabéu por 1-2 en la segunda jornada de la Champions League. Este domingo intentarán reencontrarse con la victoria para seguir como líderes de la liga española.

Carlo Ancelotti brindó una conferencia de prensa previo al duelo frente a los pericos y recordó la derrota por el certamen internacional. “El partido contra el Sheriff nos ha afectado el orgullo. Mañana vamos a reaccionar, vamos a hacer un buen partido y a darlo todo. Haremos todo lo que necesitamos para ganar”.

Los merengues marchan punteros en LaLiga Santander, pero en la última jornada ante el Villarreal no lograron convertir goles y el partido acabó 0-0. El estratega italiano precisó lo que debe tener su equipo para volver al triunfo. “Tenemos que tener más equilibrio, evaluar bien lo que está pasando. En los dos últimos partidos hemos tenido la dificultad de marcar goles. (…) No creo que sea un momento difícil, es un poquito más complicado que antes y tenemos que solucionarlo con equilibrio y energía”.

En la rueda prensa también le consultaron al técnico del conjunto de la capital española sobre una posible llegada de Kylian Mbappé, tras las palabras de Benzema, quien indicó que el jugador del PSG terminará en el Real Madrid. Carlo Ancelotti contestó entre risas: “Que disfrute Mbappé, el Real Madrid es el club más grande del mundo”.

Además, le preguntaron si entrenaría al FC Barcelona —que este sábado enfrentó al Atlético de Madrid y perdió por 2-0—. “Con todo el respeto a un gran club como el Barcelona, no puedo ir contra mi historia. Mi historia dice que he sido entrenador del Real Madrid y soy el entrenador del Real Madrid , y no puedo ir en contra de esto”, precisó Ancelotti.

