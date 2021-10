Robert Martínez sobre el Barcelona: “No hay absolutamente nada, no hay contactos”

Los malos resultados del Barcelona en Champions League han provocado críticas negativas a la conducción técnica del neerlandés Ronald Koeman, quien estaría con los días contados en el banquillo blaugrana. Ante ello, medios españoles señalan que la dirigencia del club catalán ya estaría pensando en su posible reemplazante y uno de los nombres más sonados es el actual entrenador de Bélgica, Roberto Martínez.

En una entrevista publicada por el diario Het Laatste Nieuws, el estratega español negó haber tenido “contacto” con la dirigencia del Barcelona para sustituir a Koeman y asegura que su objetivo es cumplir “hasta el último día” su contrato con la selección belga. “No hay absolutamente nada. No hay contactos”, indicó.

Robert Martínez y Kevin de Bruyne en los entrenamientos de la selección belga. Foto: Albert Rogé.

Asimismo, el profesor de 47 años reconoció que “pueden surgir muchas circunstancias en el camino”, por lo que no descarta en algún momento dirigir al conjunto culé, más aún cuando es pública su amistad con Jordi Cruyff, hombre de confianza de Joan Laporta.

“ La base de mi amistad con Jordi es que separamos lo privado de lo profesional . En ningún momento le pregunté a Jordi cuál era mi situación en Barcelona. No creo así que tampoco tiene la función de nombrar a un posible nuevo entrenador”, señaló.