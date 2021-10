Javier Saviola sobre el superclásico: “Yo creo que al River vs. Boca no lo iguala nada”

A pocos días de disputarse el superclásico del fútbol argentino, y con el regreso del público a los estadios, el ambiente en torno al River Plate vs. Boca Juniors nos pinta un compromiso decisivo para el tramo final de la Liga Profesional. Este partido es uno de los más esperados por los fanáticos del deporte y el exfutbolista Javier Saviola detalló todo lo que conlleva jugar un duelo de esta magnitud.

“El clásico se vive desde 10 o 15 días antes. Todo el mundo te hace saber que ese partido se va a jugar en esa fecha y te lo repiten en todo momento. Cuando llegas al partido imagínate la locura que despierta. Es un partido muy especial. El Sevilla vs. Betis también es especial, en el sur se viven mucho los clásicos. Yo creo que al River vs. Boca no lo iguala nada”, manifestó el exjugador del Sevilla en una entrevista al programa La pizarra de quintana de Radio Marca.

El último River Plate vs. Boca Juniors, por cuartos de final de la Copa de la Liga 2021, terminó 1-1 y se resolvió en penales a favor del Xeneize. Foto: AFP

A su vez, el exdelantero de River Plate se pronunció sobre cómo se viven los días previos y la importancia que tiene para los seguidores. “El jugador de fútbol en Argentina intenta estar al margen de esta fecha, pero es imposible. El entorno te va marcando cuál es la fecha y ya un mes antes se empieza a vivir un clima especial. La semana anterior al superclásico ya es una locura total. Es historia en todos los sentidos. Para los hinchas es el partido más importante de la vida”, sostuvo.

El ‘Conejito’ se mostró optimista con el partido del domingo y pronosticó que los Millonarios se llevarían el triunfo ante los de Sebastián Battaglia. Por otra parte, analizó la propuesta de Marcelo Gallardo y cómo podría jugar en el Monumental.

“Él siempre intenta un buen trato de balón. En sus equipos prevalece que los equipos sean protagonistas en lo futbolístico para hacerse con el partido. Siempre intentando jugar un buen fútbol, por eso ha ganado cosas tan importantes y es lo que le ha diferenciado”, finalizó.

¿Cuándo juegan River Plate vs. Boca Juniors?

River Plate vs. Boca Juniors se medirán EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Monumental este domingo 3 de octubre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora argentina). El choque corresponde a la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina.