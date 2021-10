Qué canal transmite Manchester United vs. Everton EN VIVO por la Premier League

Los del Manchester United, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, vienen de ganar en la Champions League al Villarreal de España, aunque son conscientes que en la Premier League se han desacelerado tras la derrota ante el Aston Villa, por lo que el deber de los rojos es remontar en la tabla luego del trago amargo sufrido. En esta nota podrás conocer qué canal transmitirá EN VIVO el encuentro Manchester United vs. Everton, este sábado 2 de octubre.

El defensa Kortney Hause anticipó el centro al uruguayo Edinson Cavani para meter un cabezazo y abrir el marcador en el final del partido a favor del Aston Villa y a su vez contra los diablos rojos.

Cristiano Ronaldo no tuvo ocasiones claras para marcar en el partido con Aston Villa, y deberá tener su revancha con Everton.

¿Cómo llega Manchester United?

Manchester United jugará de local para poder recuperar los partidos perdidos en la Premier League. La escuadra liderada por Cristiano Ronaldo fue derrotada por Aston Villa, y ello obliga al equipo a tener que conseguir los tres puntos en juego ante el Everton.

¿Cómo llega Everton?

Everton viene de ganarle al Norwich, y con ello está sumando trece puntos en la tabla, quedando en quinto lugar en lo que va de la Premier League.

Manchester United vs. Everton: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Everton ¿Cuándo juegan? Sábado 2 de octubre de 2021 ¿A qué hora? 6.30 a. m. (hora de Lima) ¿Dónde? Estadio Old Trafford ¿En qué canal? ESPN Sur, Star +

¿A qué hora juega Manchester United vs. Everton por la Premier League?

Perú: 6.30 a. m.

Colombia: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

México: 6.30 a. m.

Panamá: 6.30 a. m.

Venezuela: 7.30 a. m.

Bolivia: 7.30 a. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York): 7.30 a. m.

Chile: 8.30 a. m.

Argentina: 8.30 a. m.

Uruguay: 8.30 a. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 a. m.

Costa Rica: 5.30 a. m.

España: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Everton?

Argentina | ESPN Sur, Star+

Bolivia | Star+, ESPN Sur

Brasil | Star+

Canadá | DAZN

Chile | ESPN Sur, Star+

Colombia | ESPN2 Colombia, ESPN Sur, Star+

Ecuador | Star+, ESPN Sur

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá | Sky HD

Paraguay | Star+, ESPN Sur

Perú | ESPN Sur, Star+

España | DAZN 1, Movistar+, DAZN

Estados Unidos | UNIVERSO NOW, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, NBCSN, nbcsports.com

Uruguay | Star+, ESPN Sur

Venezuela | ESPN Sur, Star+

¿Dónde ver Manchester United vs. Everton EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Manchester United vs. Everton por internet, puedes sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester United vs. Everton: alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Telles; Pogba, McTominay; Greenwood, Fernandes, Sancho y Cristiano Ronaldo.

Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Digne; Towsend, Doucouré, Allan, Iwobi; Gray y Rondón.

¿Dónde se jugará el partido de Manchester United vs. Everton?

El encuentro entre Manchester United vs. Everton se jugará en el estadio Old Trafford de Manchester.