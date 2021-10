Programación Liga 1 Betsson EN VIVO: fechas y horas de los partidos de la fecha 14 - Fase 2

La Fase 2 de la Liga 1 Betsson inicia este viernes con el desarrollo de la fecha 14, en una entrega más del fútbol peruano. El encuentro que abre la jornada será el Ayacucho FC vs. Mannucci. Conoce las fechas y horas de los partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Cienciano, Universitario y los demás clubes.

Luego del duelo entre carlistas y los Zorros, seguirá el partido entre Sport Boys y Alianza Atlético. Los rosados luchan por no perder el paso para clasificar a un torneo internacional. Horas más tarde Sporting Cristal medirá fuerzas ante Cienciano, donde los rimenses buscarán seguir sumando para acercarse al elenco íntimo, líder de la Fase 2. En cuanto al Rojo imperial, su deseo por sacar un boleto para un campeonato exterior está latente.

El sábado continúa la jornada con los duelos Sport Huancayo vs. Alianza UDH, Municipal vs, Binacional y Alianza Lima vs. UTC. El Rojo matador pelea por ir alejándose de los últimos lugares de la Fase 2, el Poderoso del sur lucha por la permanencia, mientras que los victorianos quieren seguir despegando para jugar la gran final.

Finalmente, el domingo Universitario medirá fuerza ante Vallejo, cruce en donde ambos elencos buscan un boleto a una cita internacional. En cuando a la Universidad San Martín y Cusco FC, dichas escuadras están comprometidas con la baja, por lo que será un duelo directo. En cuanto a Melgar y Cantolao, el rojinegro no quiere perder el paso en su intención por alcanzar al equipo blanquiazul en la cima de la Fase 2.

Viernes 31 de octubre

Hora Partido Estadio 10.30 a. m. Ayacucho FC vs Mannucci Estadio San Marcos 1.00 p. m. Sport Boys vs. Alianza Atlético Estadio San Marcos 3.30 p. m. Cienciano vs. Sporting Cristal Estadio San Marcos

Sábado 2 de octubre

Hora Partido Estadio 10.30 a. m. Sport Huancayo vs. Alianza Universidad Estadio San Marcos 1.00 p. m. Municipal vs. Binacional Estadio San Marcos 3.30 p. m. Alianza Lima vs. UTC Estadio San Marcos

Domingo 3 de octubre

Hora Partido Estadio 10.30 a. m. San Martín vs. Cusco FC Estadio San Marcos 1.00 p. m. Cantolao vs. Melgar Estadio San Marcos 3.30 p. m. Universitario vs. César Vallejo Estadio San Marcos

¿Dónde ver la Liga 1 Betsson?

La transmisión por TV de los partidos en esta Fase 2 de la Liga 1 Betsson estará a cargo de la señal de Gol Perú, canal exclusivo de la programación de Movistar TV. Puedes verlo en los canales 14 (SD) y 714 (HD) de este operador de televisión por cable. También por Movistar Play desde el aplicativo.

Tabla de posiciones de la Liga 1 Betsson

Así marcha la tabla de posiciones jugadas las dos primeras jornadas de esta Fase 2 en la Liga 1 Betsson. El ganador de esta etapa del torneo clasificará a los play-offs por el título nacional.