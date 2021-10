Partidos de hoy, viernes 1 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este viernes 1 de octubre tendrá lugar los más emocionantes partidos de las principales ligas del mundo. De Europa, las de España, Italia, Alemania, Portugal y Francia. Y las de Latinoamérica como las de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

La primera división de Perú traerá los cotejos Ayacucho vs Carlos Manucci, Sport Boys vs Alianza Atlético y Cienciano vs Sporting Cristal, los cuales se podrán ver a través de las señalas de GOL Perú y Perú Mágico.

Perú - Primera División

Ayacucho vs Carlos Manucci

Canal: Gol Perú, Perú Mágico

Hora: 10.30 a. m.

Sport Boys vs Alianza Atlético

Canal: Gol Perú, Perú Mágico

Hora: 1.30 p. m.

Cienciano vs Sporting Cristal

Canal: Gol Perú, Perú Mágico

Hora: 3.30 p. m.

España - La Liga

Athletic Club vs Deportivo Alavés

Canal: ESPN Brasil

Hora: 2.00 p. m.

Italia - Serie A

Cagliari vs Venezia

Canal: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Hora: 1.45 p. m.

Alemania - Bundesliga

Köln vs Greuther Fürth

Canal: Star+, DAZN, Sport 1

Hora: 1.30 p. m.

Portugal - Primeira Liga

Marítimo vs Moreirense

Canal: Sport TV3, MaxTV Go

Hora: 1.00 p. m.

Famalicão vs Vitória Guimarães

Canal: GolTV Latinoamérica, Sport TV1

Hora: 1.15 p. m.

Francia - Ligue 1

Lens vs Reims

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Hora: 2.00 p. m.

Argentina - Superliga Argentina

Aldosivi vs Unión Santa Fe

Canal: AFA Play, Fox Sports Premium Argentina

Hora: 5.00 p. m.

Lanús vs Central Córdoba SdE

Canal: AFA Play, TNT Sports

Hora: 7.15 p. m.

Colombia - Primera A

Deportes Tolima vs Santa Fe

Canal: RCN Nuestra Tele, Fanatiz International

Hora: 6.00 p. m.

Junior vs Patriotas Boyacá

Canal: Fanatiz International, Win Sports

Hora: 8.05 p. m.

Ecuador - Primera A

Universidad Católica vs Deportivo Cuenca

Canal: GolTV Latinoamérica, GOLTV Play

Hora: 7.00 p. m.

Paraguay - Primera División

Olimpia vs 12 de Octubre

Canal: Tigo Sports Paraguay

Hora: 6.30 p. m.

Uruguay - Primera División