Marcelo Gallardo descarta rumores: “Mi decisión es cumplir el contrato con River”

En la previa del River Plate vs. Boca Juniors por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa donde fue consultado por su situación como entrenador del conjunto argentino y sobre los rumores que lo vinculan como posible reemplazante del neerlandés Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona.

“Estaba dudando de si hacer la conferencia o no porque, después de las noticias, sabía que iba a contestar lo que no quiero hacer . Estoy enfocado en el clásico y, además, ya todos saben que mi pensamiento: mi decisión es cumplir el contrato con River”, señaló Gallardo.

Sebastián Battaglia y Marcelo Gallardo se verán por primera vez las caras como directores técnicos. Foto: composición/Boca/Club Atlético River Plate

En esa misma línea, el ‘Muñeco’ agregó que su única prioridad es cumplir su compromiso con los millonarios. “No tengo motivos para distraerme con otras cosas y pensamientos ajenos. Tengo contrato y el compromiso con River. Quiero seguir conectado con lo que representa ser el entrenador de River y nunca se me pasó por la cabeza, abandonar el club. Si me contactaron o no, qué sentido tiene revelarlo”, acotó.

En relación al partido con Boca del domingo, el estratega de 45 años destacó el cambio de juego del cuadro xeneize con la llegada de Sebastián Battaglia al banquillo de suplentes.