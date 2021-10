Ignacio Ameli: “Fue injusta la expulsión de Gerardo; no le faltamos el respeto a nadie”

En el Estadio Olímpico de San Marcos, Sporting Cristal cayó derrotado ante Cienciano (1-2) por la decimocuarta jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El Papá logró vencer a los cerveceros con anotaciones de Juan Romagnoli (22′) y Hansell Riojas (46′) en el primer tiempo. El descuento convertido por Alejandro Hohberg a los 82 minutos del complemento, desde el lanzamiento de penal, no le alcanzó a la escuadra rimense para empatar el marcador.

El cotejo entre ambos tuvo un fuerte encuentro entre Roberto Mosquera y Gerardo Ameli. Al minuto 42 del primer tiempo, el estratega de los celestes traspasó la línea técnica y fue a encarar al estratega argentino, por los reclamos que Ameli estaba haciendo implicando a los jugadores de Sporting Cristal.

“¿Te puedes callar un momento, Ameli? Date cuenta dónde estás trabajando, este es mi país”, comentó Mosquera al dirigirse a la zona técnica de Cienciano. El árbitro Jordi Espinoza decidió expulsar a ambos entrenadores.

Después de terminado el partido, ninguno de los dos pudo dar declaraciones al estar con cartulina roja. En lugar de Gerardo habló Ignacio Ameli, quien es asistente técnico de Cienciano. “Con respecto a eso no quiero opinar sobre lo que sucedió. Si siento que fue muy injusta la expulsión de Gerardo porque nosotros en ningún momento le faltamos el respeto a nadie.”

En la entrevista, el periodista de campo prosiguió con las preguntas indicando que la cuarteta arbitral le había comentado que la expulsión de Gerardo Ameli sucedió “porque insulta a Omar Merlo”. Ante esta afirmación, Ignacio respondió: “Eso totalmente descartado. El laiman, cuando yo me acerco a preguntarle sobre lo que había sucedido, le dijo al árbitro que Gerardo no había dicho nada. (...) Prefiero no opinar sobre el tema, sí dejar en claro que nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie y nunca hablamos con los jugadores rivales de nosotros”.

Cienciano, tras la victoria, mantiene sus opciones de clasificar a un torneo internacional y la próxima fecha enfrentará a Alianza Universidad, mientras que Sporting Cristal se medirá con Ayacucho por la fecha 15 de la Fase 2 del fútbol peruano.