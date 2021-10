ESPN EN VIVO Manchester United vs. Everton: sigue la TRANSMISIÓN del duelo por la Premier

Manchester United vs. Everton EN VIVO este sábado 2 de octubre por la séptima jornada de la Premiere League. El encuentro se llevará a cabo en el denominado Teatro de los Sueños, Old Trafford, y está programado para las 6.30 a. m. (hora peruana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN y vía streaming por Star+.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE en La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Manchester United vs. Everton: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Everton ¿Cuándo juegan? Sábado 2 de octubre ¿Dónde? Old Trafford ¿A qué hora? 6.30 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, Star+

Manchester United vs. Everton: la previa

Van por la punta. La llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United tiene ha causado un revuelo en los hinchas y esperan volver a ganar todos los trofeos posibles. Los comandados por Ole Gunnar Solskjaer han tenido un buen arranque de temporada, y más allá de un tropiezo en la primera jornada de Champions League, tendrán un duro desafío por la fecha 7 de la Premier League.

Tras el gol al Villarreal, ‘CR7’ se convirtió en el segundo jugador más longevo en encontrar el fondo de la red para los ‘Diablos Rojos’ en competencias europeas. Foto:

La escuadra de ‘CR7′ se ubica en la cuarta posición con 13 unidades, a un punto del líder Liverpool, y saldrán con toda su artillería para intentar quedarse en la cima del campeonato. Además, el portugués lleva tres goles en la misma cantidad de cotejos disputados en el torneo inglés.

Por su parte, los dirigidos por Rafa Benítez son una de las sorpresas y tiene la misma cantidad de puntos que su rival de turno. Los toffees vienen de derrotar al Norwich en su útlima presentación y esperan dar el golpe en Old Trafford.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Everton?

¿En qué canal ver Manchester United vs. Everton?

El canal que transmitirá en vivo el Manchester United vs. Everton será ESPN para toda la región de Sudamérica y Star+ vía online.

¿Cómo ver Manchester United vs. Everton vía ESPN?

¿Cómo acceder a Star+ para ver Manchester United vs. Everton?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Everton, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

Manchester United vs. Everton: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelof, Varane, Telles, Pogba, McTominay, Greenwood, Fernandes, Sancho y Cristiano Ronaldo. DT: Ole Gunnar Solskjaer.

Everton: Pickford, Godfrey, Mina, Keane, Digne, Towsend, Doucouré, Allan, Iwobi, Gray y Rondón. DT: Rafa Benítez.

¿Dónde se jugará el partido Manchester United vs. Everton?

Este duelo por la séptima jornada de la Premier League se disputará en Old Trafford, ubicado en la ciudad de Manchester. En este escenario es utilizado por los reds devils para jugar de local los duelos del torneo regular y la Champions League.