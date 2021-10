Diego Simeone sobre Ronald Koeman: “Ha demostrado mucha personalidad”

En la previa del partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por la fecha ocho de la Liga Santander, Diego Simeone brindó una conferencia de prensa donde analizó el rendimiento que viene mostrando su equipo en los últimos partidos. Además, se refirió al momento del cuadro azulgrana y de su entrenador Ronald Koeman.

“Siempre pensamos en la calidad que tienen los futbolistas del equipo rival y el Barcelona tiene grandísimos jugadores . Tienen un buen entrenador que ha demostrado mucha personalidad y seguramente será un partido muy competido. Es por ello que estamos buscando mejorar nosotros, en crecer y la atención de la plantilla va en eso”, señaló el entrenador argentino.

Barcelona perdió 3-0 ante Benfica por la Champions League. Foto: Twitter

Barcelona llega al Wanda Metropolitano con serios problemas tras la derrota 3-0 con el Benfica por Champions League. Si bien es una situación compleja, para el ‘Cholo’ Simeone no será un impedimento para que logren el buen juego que siempre los ha caracterizado .

“Nos imaginamos tantas cosas que no sabemos qué va a suceder. El Barcelona tiene un estilo de jugar ligado al juego asociativo, a la presión y a jugar todo el tiempo en el campo rival. Eso lo ha llevado a grandes éxitos. No me imagino otro equipo”, analizó.

Sobre la situación de su plantilla, el estratega de 51 años señaló que tanto Joao Félix, Suárez y Griezmann son compatibles para desarrollar el juego que espera .