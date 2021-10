Claudio Caniggia: “Para Boca, si saca un empate, seguramente será positivo”

Claudio Caniggia es uno de los jugadores argentinos que vistió las casaquillas de River Plate y Boca Juniors. El ‘Pájaro’ debutó con la camiseta del Millonario en 1985 y diez años después llegó al cuadro auriazul. Habiendo participado de varios clásicos, el exdelantero argentino tiene voz autorizada para referirse al duelo de gigantes argentinos.

Para Caniggia, el momento en el que llegan los equipos a un clásico pasa a un segundo plano, pues estos encuentros se definen por cosas puntuales. “En un clásico puede pasar cualquier cosa. No importa que un equipo venga jugando bien. Es un clásico y lo deciden los detalles . Lo definen los episodios y los jugadores que en ese momento estén bien”, señaló.

Caniggia también se refirió a la poca experiencia de Battaglia y destacó que bajo sus órdenes los xeneizes mejoraron. “(Battaglia) lo agarró en un momento que Boca no venía jugando bien. Había jugadores que no estaban en su nivel. No es fácil agarrar Boca y lo está haciendo bastante bien. Yo creo que Battaglia todavía tiene mucho que aprender y lo está haciendo muy bien ”, indicó.

Si bien el ‘Pájaro’ no tiene un claro favorito para el domingo, considera que una igualdad no le vendría mal a los dirigidos de Sebastián Battaglia. “Si te vas con un empate en un clásico de visitante siempre será un punto importante. Pero, tratándose de River-Boca, los dos quieren ganar. En este caso, supongo que para Boca, si saca un empate, seguramente será positivo”, conluyó.