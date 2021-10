Ronald Koeman: ¿con los días contados en el Barcelona?

“Me siento apoyado por mis jugadores. ¿Y por el club? No sé... No sé qué pensará el Barcelona y qué decidirá sobre mi futuro. No está en mis manos”, reflexionó Ronald Koeman, consciente de su situación incierta, luego de que los azulgranas sumaran dos derrotas consecutivas (ante Benfica y Bayer Munich por 0-3) en la actual edición de la Champions League, poniendo en serio riesgo su clasificación para octavos de final.

No se descarta la destitución del holandés, solo faltaría el cómo y el cuándo. El caso es que el tema económico puede ser clave, pues su cese le costaría al presidente Joan Laporta unos 12 millones de euros, a lo que habría que sumarle el fichaje del próximo técnico y el equipo que traiga.

La cercanía de un partido tan importante como la visita de mañana al Wanda Metropolitano y la llegada de un parón por las Eliminatorias a Qatar 2022 deja a Koeman con respirador artificial, pues su salida del club español podría darse todavía después del cotejo ante el Atlético de Madrid a expensa de lo que suceda.

En lo que va del año el estratega holandés ha dirigido 8 partidos: 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas , números a los que el hincha y la directiva culé no están acostumbrados. En busca de reemplazos, se sabe que la lista de opciones para Laporta hoy la integran tres técnicos.

Ronald Koeman asumió el cargo de entrenador del Barcelona en agosto del 2020. Foto: AFP

¿Luis Enrique? Lo descartó inmediatamente. “Suficiente tengo con lo mío como para meterme en charcos ajenos. Creo que Laporta no tiene mi teléfono. Soy seleccionador, y tengo por costumbre cumplir con mi palabra, y estaré aquí hasta que acabe mi contrato”.

Fue entonces que los nombres de Marcelo Gallardo, Xavi Hernández y Andrea Pirlo saltaron a la palestra. Lo que sí es verdad es que la interna azulgrana no está bien, así lo confirmó Luis Suárez, que lo vivió de cerca. “En el Barza hay una guerra que perjudica a los jugadores”. Realmente una crisis azulgrana.

Las opciones de Laporta

Marcelo Gallardo

Actual entrenador e ídolo de River Plate. El inconveniente para esta contratación es que el ‘Muñeco’ tiene contrato con los ‘millonarios’ hasta fines de este año y desde su entorno aseguran que no lo romperá.

Xavi Hernández

Exestrella del Barcelona y actual entrenador, nunca ocultó su deseo de dirigir al primer equipo azulgrana, pero en este momento tiene vínculo con Al-Sadd de Qatar. ¿Podrá romperlo para volver a casa?

Andrea Pirlo

La prensa internacional lo da como alternativa por ser ícono del fútbol mundial, pero que su primera y última experiencia como entrenador no fue la mejor. Dirigió Juventus y los resultados no lo acompañaron.