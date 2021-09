Carlos Stein vs. Santos EN VIVO: hora y canal para ver última fecha de la Liga 2

Carlos Stein vs. Santos EN VIVO juegan HOY jueves 30 de septiembre por la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 2 del fútbol peruano desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Iván Elías Moreno. El duelo entre los carlistas y el cuadro de Nazca no será televisado en esta oportunidad. Sin embargo, podrás seguir la transmisión ONLINE GRATIS gracias a la cobertura especial que se hará en La República Deportes. En esta nota encontrarás todos los detalles con las alineaciones, horarios, incidencias, goles y MINUTO A MINUTO.

Carlos Stein vs. Santos: ficha del partido

Carlos Stein y Santos se enfrentarán en la última jornada de la Fase 2 de la Liga 2 del fútbol peruano. El elenco de Nazca, sin chances de pelear por el ascenso, se presentará para cumplir con el calendario futbolístico y cerrar de la mejor manera la temporada 2021. En la anterior jornada, cayeron 1-0 frente al Chankas.

En tanto, el cuadro carlista intentará asegurar su presencia entre el tercer y sexto puesto de la tabla para acceder a los play offs. Actualmente, el equipo dirigido por Jhair Butrón tiene 31 puntos .

¿A qué hora juegan Carlos Stein vs. Santos?

El partido entre Carlos Stein vs. Santos se jugará a las 11.00 a. m. en el territorio peruano. A continuación, te dejamos los horarios de este partido de la Liga 2 según tu ubicación geográfica.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Qué canal transmite Carlos Stein vs. Santos?

El Carlos Stein vs. Santos no será transmitido por televisión. Gol Perú, canal dueño de los derechos televisivos de la Liga 2, no incluyó este cotejo en su programación.

¿Cómo seguir Carlos Stein vs. Santos ONLINE?

Para que no te pierdas el encuentro Carlos Stein vs. Santos, sigue la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes, que te mantendrá informado con los cambios del marcador y fotos actualizadas del choque.

¿Dónde juegan Carlos Stein vs. Santos?

El escenario para el cotejo Carlos Stein vs. Santo será el Estadio Iván Elías Moreno, sede deportiva ubicada en el distrito de Villa El Salvador, Lima.