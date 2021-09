Athletico Paranaense vs. Peñarol: conoce cómo ver este duelo en vivo por las semifinales de la Copa Sudamericana

Athletico Paranaense vs. Peñarol HOY, jueves 30 de septiembre, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro se realizará en el Estadio Arena da Baixada y está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña y uruguaya). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Espn, Directv Sports y Star+. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE mediante La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Previa Athletico Paranaense vs. Peñarol

El conjunto brasileño recibe en su casa a Peñarol con la ventaja del partido de ida. En el Estadio Campeón del Siglo, los dirigidos por António Oliveira consiguieron un importante triunfo por 1-2 con goles de David Terans a los dos minutos de iniciado el partido y Pedro Rocha Neves a los 75 minutos del complemento. La escuadra de Mauricio Larriera llegó al empate transitorio por medio de Agustín Álvarez (22′), pero su equipo termino perdiendo el compromiso.

Athletico Paranaense vs. Peñarol: ficha del partido

Partido Athletico Paranaense vs. Peñarol ¿Cuándo juegan? Hoy, 30 de setiembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora brasileña y uruguaya) ¿Dónde? Estadio Arena da Baixada ¿En qué canal? ESPN, Directv Sports, Star+

¿A qué hora juegan Athletico Paranaense vs. Peñarol?

En Perú, el choque Athletico Paranaense vs. Peñarol se disputará desde las 7.30 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (del día viernes)

¿Qué canal transmite Athletico Paranaense vs. Peñarol?

El duelo Athletico Paranaense vs. Peñarol será transmitido en territorio peruano por la señal de ESPN, Directv Sports y Star+, canales que cuentan con los derechos televisivos de torneos como la Copa Sudamericana.

Perú: ESPN Sur, Directv Sports, Star+

Colombia: ESPN Sur, Directv Sports, Star+

Ecuador: ESPN Sur, Directv Sports, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Estados Unidos: beIN Sports

Paraguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Directv Sports, Star+

Argentina: ESPN Sur, Directv Sports, Star+

Chile: ESPN Sur, Directv Sports, Star+

Uruguay: ESPN Sur, Directv Sports, Star+

España: DAZN

¿Cómo ver Athletico Paranaense vs. Peñarol EN VIVO ONLINE?

Para ver el enfrentamiento entre Athletico Paranaense vs. Peñarol por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus y Directv Go, servicios de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. También podrás seguirlo EN VIVO ONLINE por La República Deportes. La información del partido estará con el minuto a minuto y todas las incidencias del mismo. Además, verás el repaso de los goles al final del encuentro.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Athletico Paranaense vs. Peñarol?

Para ver el Athletico Paranaense vs. Peñarol, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿En qué estadio juegan Athletico Paranaense vs. Peñarol?

El escenario escogido para este compromiso entre Athletico Paranaense vs. Peñarol será el Estadio Arena da Baixada, casa deportiva localizada en Curitiba, Brasil, que cuenta con una capacidad para más de 42.000 espectadores.