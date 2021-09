Santiago Cañizares sobre Koeman: “Ha sido, sin duda, el peor entrenador que tuve”

El Barcelona atraviesa su peor momento en décadas y esto no pasa desapercibido. El cuadro culé ha sido goleado nuevamente en Champions League y no ha sumado punto alguno en el certamen europeo. En LaLiga la situación no es mejor, pues están relegados de los primeros puestos. Por todos estos motivos, los reflectores apuntan al DT azulgrana, Ronald Koeman.

Una de las críticas más ácidas que han caído sobre el estratega neerlandés es la que hizo Santiago Cañizares en Radio Marca de España. El histórico exportero del Valencia fue dirigido por el hoy DT del Barza hace varios años y evidentemente no dejó un grato recuerdo en él. “Fui dirigido de Koeman una temporada y no tengo un buen concepto de él como entrenador”, apuntó.

Cañizares fue bastante duro con el neerlandés y manifestó que no tiene buen manejo de plantel en todos los aspectos. “No fue capaz de darle las herramientas a los jugadores para jugar bien al fútbol a nivel táctico, estratégico, entrenamiento y preparación física. En los diez años que estuve en Valencia ha sido, sin duda, el peor entrenador que tuve”, remarcó.

“No supo gestionar ni tomar decisiones acertadas. Nos apartó a Angulo, Albelda y a mí del equipo. No tuvo ningún beneficio esa decisión más allá de que fuera lo justo o lo injusto”, continuó. Cañizares hizo referencia a la temporada 2007-2008 en la que Koeman llegó al banquillo de Valencia y decidió separarlo del plantel, pese a lo que el exportero significaba dentro del club .

‘Santi’ descartó que sus críticas al técnico del Barcelona partan desde el resentimiento. “Cuando hablo de Koeman piensan que hablo desde el resentimiento. Nunca me pareció un buen entrenador. Yo creo que no es capaz de construir un proyecto, como se ha demostrado . Hay otros entrenadores que tampoco contaron conmigo, pero sí eran buenos, como Fabio Capello”, señaló.

Finalmente, Cañizares subrayó el error que según él comete el neerlandés desde que asumió la dirección técnica del Barcelona. “Uno de los errores que tiene Koeman permanentemente, desde mi punto de vista, es que nunca ha hecho autocrítica. Siempre la crítica va hacia otro lado”, concluyó.