Reino Unido: Cristiano Ronaldo adquiere nuevo vehículo, pero no podría usarlo por escasez de gasolina

El astro del Manchester United, Cristiano Ronaldo, ha sorprendido a todo el mundo con su nueva adquisición de lujo. En reiteradas ocasiones, el portugués ha hecho notar su fanatismo por los carros deportivos para su uso personal. Tras su regreso a Inglaterra, CR7 no dudó en conseguir un nuevo auto. Se trata nada menos que de un vehículo Bentley Flying Spur, valorizado en más de 250.000 euros.

Sin embargo, la escasez de combustible en el Reino Unido ha afectado a todas las clases sociales. Es así que Cristiano también habría sido perjudicado, pues, con una colección de más de 20 vehículos de lujo en su poder, la falta de gasolina no le permitiría usar ninguno de estos.

Según el reporte del diario inglés The Sun, en horas de la mañana del miércoles 29 de septiembre, dos hombres de seguridad de Cristiano Ronaldo se acercaron a una estación de gasolina para llenar el tanque del nuevo bentley. Tras seis horas de largas colas, los agentes de seguridad se dieron con la sorpresa de que no había más gasolina en la estación, por lo que no pudieron recargar el tanque.

“Por la gasolinera no apareció ningún camión cisterna que transportase combustible y, por tanto, el bentley de CR7 tendrá que esperar para ser utilizado” , agregó el medio.

'CR7' superó a Iker Casilla como el jugador con más presencias en la Champions League. Foto: composición/ Manchester United

Reino Unido: continúan las peleas por la falta de combustible

Por sexto día consecutivo, diversos conductores siguen protagonizando peleas y largas filas en las gasolineras debido a la escasez del carburante. A su vez, representantes de las asociaciones de médicos, profesores y otros trabajadores esenciales pidieron este martes al Gobierno británico que gestione soluciones para que puedan repostar.

La falta de camioneros inició hace meses, impulsada por la pandemia y el Brexit. Esta carencia ha perjudicado también al abastecimiento de los supermercados, negocios de comida rápida y bares, entre otros, que reportan retrasos en las entregas y falta de algunos productos.