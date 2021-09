¿Qué canal transmite Atlético Paranaense vs. Peñarol EN VIVO ONLINE gratis?

Atlético Paranaense vs. Peñarol se jugará este jueves desde las 9.30 p. m. (hora de Brasil) en el Arena da Baixada de Curitiba. Los aurinegros perdieron en la ida por 2-1 en el Campeón del Siglo, por lo que necesitan ganar y marcar al menos dos goles para clasificar. Mientras que los brasileños están más cerca de la final. El único resultado que lleva la serie a los penales es la victoria del Mirasol por 2-1. Si gana 2-0 o 3-2, 4-3 o más, pasará directamente. En esta nota, podrás saber qué canal transmite Peñarol vs. Atlético Paranaense.

¿Cómo llega Atlético Paranaense?

Paranaense ha ganado al Peñarol en el partido de ida, por lo que tiene más chances de clasificar a la siguiente ronda.

¿Cómo llega Peñarol?

Peñarol necesita obtener la victoria, ya que perdió 2-1 de local con el Paraenense por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Atlético Paranaense vs Peñarol: ficha del partido

Atlético Paranaense vs. Peñarol Semifinal Copa Sudamericana Día Jueves 30 de septiembre Hora 9.30 p. m. (hora de Brasil) Canal DIRECTV Sports Lugar Arena da Baixada

PUEDES VER: Atlético Paranaense se acerca a la final de la Sudamericana tras vencer a Peñarol

¿A qué hora juega Atlético Paranaense vs Peñarol por el Campeonato Nacional?

Brasil : 9.30 p. m.

Uruguay : 9.30 p. m.

Argentina : 9.30 p. m.

Chile : 9.30 p. m.

Colombia : 7.30 p. m.

Ecuador : 7.30 p. m.

Perú : 7.30 p. m.

México : 7.30 p. m.

Paraguay : 8.30 p. m.

Estados Unidos: 5:30 p. m. PT / 8.30 horas p. m. ET

¿Qué canal transmite el partido Atlético Paranaense vs Peñarol?

Brasil : por CONMEBOL TV (Claro/SKY)

Uruguay : por DIRECTV Sports , ESPN y Star +

Argentina : por ESPN, Star + y DIRECTV Sports (610-619)

Chile : por ESPN 2, Star + y DIRECTV Sports (610-619)

Colombia : por ESPN 2 Andino, Star + y DIRECTV Sports (610-619)

Ecuador : por ESPN 2, Star + y DIRECTV Sports

Perú : por ESPN 2, Star + y DIRECTV Sports (610-619)

Paraguay : por ESPN, Star + y Tigo Sports+

Estados Unidos: por Fanatiz y beIN Sports

¿Dónde ver Atlético Paranaense vs Peñarol EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no cuentas con acceso a ningún plan de cable contratado, puedes VER EN VIVO Atlético Paranaense vs. Peñarol ONLINE GRATIS a través de páginas de transmisión de eventos deportivos como Apurogol, Fútbol Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja, entre otros. Todas estas no necesitan de una suscripción. Otra opción es seguir el EN VIVO a través de La República Deportes.

Atlético Paranaense vs Peñarol: alineaciones probables

Peñarol: Kevin Dawson – Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Manuel Ramos – Jesús Trindade, Walter Gargano, Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini – Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez.

Atlético Paranaense: Santos – Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo – Marcinho, Richard, Erick, Abner – Nikao, Guilherme Bissoli, David Terans.

¿Dónde se jugará el partido de Atlético Paranaense vs Peñarol?

El encuentro se disputará en el Arena da Baixada de Curitiba.