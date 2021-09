Por primera vez en la historia dos mujeres formarán parte del cuarteto arbitral en la liga española

El próximo domingo en el duelo entre Getafe vs. Real Sociedad, por la octava jornada de LaLiga Santander, a las 11.30 a. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (hora española) en el Estadio Alfonso Pérez, por primera vez en la historia de este torneo el cuarteto arbitral estará conformado por dos mujeres y dos varones. Un hecho sin precedentes y que marcará un antes y un después en el arbitraje español de primera división.

Se trata de Guadalupe Porras y Marta Huerta de Aza, quienes formarán parte del cuarteto de jueces para el duelo del domingo 3 de octubre junto a Jorge Figueroa Vásquez (árbitro principal) y Yeray Carreño (segundo asistente). Porras estará como primera asistente, mientras que Huerta de Aza será la cuarta árbitra.

Las dos cuentan con una gran experiencia en torneos internacionales femeninos como la Champions League o las eliminatorias para los mundiales y suelen coincidir en los partidos. Ambas acaban de ser preseleccionadas para integrar el equipo de juezas que asistan a la próxima Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda 2023.

Desde el año 1999 no se veía a una mujer ocupar el lugar de cuarta árbitra en un partido de la Primera División del fútbol español. Carolina Doménech fue la última en decir presente como cuarta jueza en el duelo entre el Espanyol y Deportivo. El próximo domingo, Marta Huerta de Aza tomará la posta de Doménech en el partido de los azulones frente a la Real Sociedad.

Marta Huerta de Aza, quien se desempeña como colegiada desde el 2016, pertenece al equipo de élite de árbitras en Europa desde este año y en una entrevista en el mes de mayo con Radio Marca, comentó que “a un árbitro le tiene que gustar el fútbol. No digo ser forofo, pero el hecho de que no te guste este deporte es algo que no encaja conmigo.” Y que estaba segura de que “vamos a ver a una árbitra dirigiendo en Primera División”.

