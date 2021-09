Pirlo TV: mira el partido en vivo de Real Sociedad vs. Mónaco por Europa League

Real Sociedad vs. Mónaco se enfrentan en vivo vía Pirlo TV este jueves 30 de septiembre por la jornada 2 de la fase de grupos de Europa League. El encuentro, que arrancará 11.45 a. m. (hora peruana) en el Reale Arena, se podrá ver por Star+. En su debut en este torneo, los españoles igualaron por 2-2 ante el PSV, por lo que solo han sumado un punto. Mónaco sí logró conseguir tres unidades, al ganarle 1-0 al austríaco Sturm.

El equipo comandado por Imanol Alguacil llega a este enfrentamiento con una buena racha en la Liga Santander: está en segundo lugar, con 16 puntos en 7 partidos jugados . Sin embargo, el estratega de 50 años deberá analizar su alineación para hoy, pues de sus 10 jugadores lesionados solo se ha podido recuperar Barrenetxea.

Pero no es el único que tiene bajas. Mónaco, dirigido por el croata-alemán Niko Kovac, no tendrá en sus filas a Cesc Fábregas, quien ha sido baja en los últimos cotejos del cuadro galo. Sin embargo, sí podrá contar con Ben Yedder, uno de sus mejores futbolistas del plantel.

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs. Mónaco?

México: 11.45 a. m.

Perú: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

Colombia: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Sociedad vs. Mónaco?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Dónde ver Real Sociedad vs. Mónaco EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Real Sociedad vs. Mónaco EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

Alineación posible de Real Sociedad vs. Mónaco

Real Sociedad: Álex Remiro; Joseba Zaldua, Aritz Elustondo, Robin Le Normand, Aihen Múñoz; Martín Zubimendi, Ander Guevara, Mikel Merino; Adnan Januzaj, Julen Lobete y Mikel Oyarzabal.

Mónaco: Alexander Nübel; Rubén Aguilar, Guillermo Maripán, Strahinja Pavlovic, Ismail Jakobs; Eliot Matazo, Aurélien Tchouaméni; Gelson Martins, Kevin Volland, Sofiane Diop y Wissam Ben Yedder.