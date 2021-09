Peñarol vs. Atlético Paranaense EN VIVO: horarios y canales para ver la Copa Sudamericana

Peñarol vs. Atlético Paranaense EN VIVO juegan este jueves 30 de septiembre por la semifinal de vuelta en la Copa Sudamericana 2021. La transmisión del encuentro, que se jugará en el Arena da Baixada desde las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Brasil y Uruguay), estará a cargo de DirecTV Sports, ESPN y ESPN 2. Puedes seguir la cobertura ONLINE en La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Peñarol vs. Atlético Paranaense: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Atlético Paranaense ¿Cuándo juegan? Jueves 30 de septiembre ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú) y 9.30 p. m. (Brasil y Uruguay) ¿Dónde? Arena da Baixada ¿En qué canal? DirecTV Sports, ESPN y ESPN 2

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Atlético Paranaense?

El encuentro Peñarol vs. Atlético Paranaense se disputará a partir de las 9.30 p. m. en Uruguay y Brasil, así como 7.30 p. m. en el horario peruano.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 1).

Con la esperanza de convertirse en el segundo finalista de la Copa Sudamericana 2021, el uruguayo Peñarol buscará un heroico triunfo en casa de Atlético Paranaense. El Carbonero necesita ganar por una diferencia de al menos dos tantos para darle vuelta a la llave luego del 1-2 adverso de la ida.

La gran duda en el elenco charrúa era la situación de Agustín Canobbio, quien tuvo que asistir a una audiencia de la Conmebol tras dar positivo luego para doping luego de un partido de cuartos de final. Por suerte para el jugador, el primer fallo resultó favorable y estará disponible para este cruce.

En el primer cotejo de la serie, David Terans silenció el Campeón del Siglo con una sensacional chalaca ante su exequipo. Agustín Álvarez Martínez logró igualar de forma transitoria, pero Bruno Rocha sentenció el resultado con otro gol de gran factura.

Peñarol y Atlético Paranaense disputarán su sexto enfrentamiento entre sí. Hasta el momento, el saldo favorece a los brasileños, con cuatro victorias y solo un triunfo para el Manya.

¿En qué canal ver Peñarol vs. Atlético Paranaense?

En Sudamérica, la transmisión por TV del Peñarol vs. Atlético Paranaense la podrás ver a través de DirecTV Sports, ESPN y ESPN 2.

Argentina: DirecTV Sports, ESPN

Bolivia: DirecTV Sports, ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: DirecTV Sports, ESPN 2

Colombia: DirecTV Sports, ESPN 2

Ecuador: DirecTV Sports, ESPN 2

Paraguay: DirecTV Sports, ESPN

Perú: DirecTV Sports, ESPN 2

Uruguay: DirecTV Sports, ESPN

Venezuela: DirecTV Sports, ESPN 2

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

España: DAZN.

¿Cómo ver Peñarol vs. Atlético Paranaense ONLINE?

La transmisión por internet del cotejo Peñarol vs. Atlético Paranaense estará a cargo de ESPN Play, Star+ y DirecTV GO, servicios de streaming que tienen los derechos del torneo. En caso no puedas acceder a ninguno de ellos, tienes la opción de mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial de Peñarol vs. Atlético Paranaense

Peñarol 1-2 Atlético Paranaense | 23.09.21

Peñarol 3-2 Atlético Paranaense | 20.10.20

Atlético Paranaense 1-0 Peñarol | 03.03.20

Peñarol 1-4 Atlético Paranaense | 07.08.18

Atlético Paranaense 2-0 Peñarol | 26.07.18.

PUEDES VER: Cruz Azul perdió ante Columbus Crew en la final de la Campeones Cup

¿Dónde juegan Peñarol vs. Atlético Paranaense?

El recinto que acogerá el duelo Peñarol vs. Atlético Paranaense será el Arena da Baixada, estadio también conocido con el nombre de Joaquim Américo Guimarães, ubicado en la ciudad de Curitiba.

Alineaciones probables de Peñarol vs. Atlético Paranaense

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Valentín Rodríguez; Jesús Trindade, Agustín Canobbio, Walter Gargano (Osvaldo Gaitán), Pablo Ceppelini, Facundo Torres; Agustín Álvarez. DT: Mauricio Larriera.

Athletico Paranaense: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Erick, Abner; David Terans, Nikão, Bissoli. DT: Paulo Autuori.