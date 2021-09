Partidos de hoy, jueves 30 de septiembre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este jueves 30 de septiembre tendrá lugar la Europa League y entre sus principales encuentros estarán Real Sociedad vs. Monaco, Napoli vs. Spartak Moskva, y Celtic vs. Bayer Leverkusen. Además, por la liga mexicana, Ascenso MX, se diputará Leones Negros UdeG vs. Atlético Morelia.

La segunda división de Perú traerá los cotejos entre Unión Huaral vs. Atlético Grau, y Unión Comercio vs. Juan Aurich, los cuales se podrán ver a través de GOL Perú.

Europa - UEFA Europa League

Real Sociedad vs. Monaco

Hora: 11.45 a. m.

Canal: Star+

Napoli vs. Spartak Moskva

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN Sur, Star+

Olympique Lyonnais vs. Brøndby

Hora: 11.45 a. m.

Canal: Star+, FOX Sports 1 Brasil

Legia Warszawa vs. Leicester City

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN3 Sur, Star+,

Lazio vs. Lokomotiv Moskva

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN3 Sur, Star+

Celtic vs. Bayer Leverkusen

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN Sur, Star+

Olympique Marseille vs. Galatasaray

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

Zorya vs. Roma

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN Play Sur,

AZ vs. Jablonec

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN Play Sur, Star+

Gent vs. Anorthosis

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN Play Sur, Star+

Tottenham Hotspur vs. Mura

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN Play Sur, Star+

Chile - Primera División

Curicó Unido vs. Cobresal

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD,

Colo-Colo vs. Ñublense

Hora: 4.30 p. m.

Canal: Estádio TNT Sports, GUIGO

Audax Italiano vs. Unión Española

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Estádio TNT Sports, GUIGO

Colombia - Primera A

Deportivo Pasto vs. Once Caldas

Hora: 7.30 p.m.

Canal: Fanatiz International, Win Sports+

Sudamérica - Copa Sudamericana

Athletico-PR vs. Peñarol

Hora: 7.30 p.m.

Canal: ESPN Sur, DIRECTV Sports Peru

Perú - Segunda División

Carlos Stein vs. Santos

Hora: 10.00 a. m.

Canal: GOL Perú

Santa Rosa PNP vs. Deportivo Llacuabamba

Hora: 10.00 a. m.

Canal: GOL Perú

Deportivo Coopsol vs. Molinos El Pirata

Hora: 1.00 p. m.

Canal: GOL Perú

Unión Huaral vs. Atlético Grau

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GOL Perú

Unión Comercio vs. Juan Aurich

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GOL Perú

Sport Chavelines vs. Comerciantes Unidos

Hora: 3.30 p. m.

Canal: GOL Perú

México - Ascenso MX