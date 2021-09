María José Cáceres: “Del fútbol no se vive, al menos las mujeres no y menos en Perú”

María José Cáceres, con 25 años, es parte de las deportistas que pidieron apoyo para caminar hacia la evolución del fútbol femenino, resaltó por su buen nivel al ser una de las piezas elementales en Universitario de Deportes, y representó al país como parte del club merengue y la selección peruana.

‘Koté', que fue capitana, líder y campeona nacional con el cuadro crema, tiene como proyección incentivar el deporte rey en mujeres y terminar con los estigmas y estereotipos que buscan separar al género del fútbol. Asimismo, analizó la temporada que tuvo con la ‘U’ y el subcampeonato que le genera una revancha que espera cobrársela.

Con casi siete años que tienes de carrera, ¿cuánto ha cambiado el fútbol femenino?

Un montón. Cuando empezamos entrenábamos solo con cuatro balones, por ejemplo, compartíamos con las arqueras. Ahora tenemos muchísimo y siempre lo digo: “Hay que agradecer lo que tenemos”; nosotros como institución tenemos gimnasio, campo de grass sintético exclusivo para nosotras y muchas cosas más, pero hay que seguir remando para que sea equitativo y no solo en la ‘U’ o Alianza, sino en todos los clubes.

‘Koté’ Cáceres tiene cuatro temporadas en Universitario. Foto: Universitario

¿Por qué elegiste jugar fútbol?

El fútbol me gusta, me apasiona. Desde muy pequeña mi papá me enseñó a jugar. Me encanta el deporte, mi carrera es educación física, y si no fuera futbolista, sería entrenadora o algo ligado al fútbol.

Entonces, tu camino es seguir en el fútbol tal vez como entrenadora...

Sí, tengo la licencia C de entrenadora y dentro de poco empiezo con la B. Del fútbol no se vive, al menos las mujeres no podemos vivir jugando y menos en Perú, yo tengo planeado jugar un par de años más y luego dedicarme a mi carrera. Creo que hay ciclos, y para muchos entrenadores, tengo para algunos años más, pero yo voy a dar un paso al costado y empezaré a entrenar, creo que así contribuiría más.

La mayoría de futbolistas deben dedicarse a otros oficios mientras juegan, ¿es tu caso?

Sí. Terminé mi carrera (Educación física), enseño con clases personalizadas. En el 2019 tuve una academia de fútbol femenino, pero prioricé a la selección peruana y luego pasó lo de la pandemia. Así que pienso retomarlo bien y terminar con lo de la licencia para estar más actualizada.

¿Cómo resumes el año con Universitario?

El año fue bueno, salvo en la final, hemos mantenido buenos resultados. Este año tuvimos entrenamiento todos los días, se pudo mostrar en el campeonato el estilo de juego que hemos tenido y lo compenetradas que estuvimos en el campo.

¿Hubo críticas sobre la participación que tuvieron en la Copa Libertadores?

No veo que sea un fracaso porque aprendimos mucho, fuimos porque teníamos que presentarnos, no había otra opción porque sancionaban al club si no nos presentábamos, eso todo el mundo lo sabe. Nos costó un montón porque no teníamos competencia, Paraguay y Perú fueron los únicos países que no compitieron durante el 2020. Llegar a un campeonato sin un año de partidos era difícil porque nosotras no participábamos desde el 2019. Entonces, de diciembre del 2019 a marzo del 2021 sin un partido, entrenando virtual y un solo mes de campo, definitivamente no íbamos estar en las condiciones que el hincha y nosotros queríamos; hicimos lo que pudimos, entrenamos físico todo lo que se pudo, solo salíamos a correr porque el Gobierno de ese momento no lo permitía.

‘Koté’ Cáceres tiene cuatro temporadas en Universitario. Foto: Universitario

¿Y por qué se han enfocado en criticar los resultados del fútbol femenino si en la competencia de varones hubo resultados similares?

Lamentablemente hay una idiosincrasia de que la mujer tiene que aprender a jugar fútbol, y sí, hay mucho por mejorar, estamos en un proceso, pero las personas que nos han visto saben lo tan competitivas que podemos llegar a ser, entonces, hay que seguir trabajando para no solo cambiar el pensamiento de una sola persona, sino de la mayoría del país, porque aún estamos en un país machista que tiene que cambiar.

¿Cómo crees que será la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2021?

He visto el grupo con el que le toca (Deportivo Cali, U. de Chile y equipo por definir de Bolivia), tiene una tabla complicada, podría decir que es un poquito más accesible a la que nos tocó a nosotras, pero igual va a ser difícil. Espero que les vaya súper bien, creo que van a hacer un buen campeonato, tengo muchas expectativas. La competencia afuera es totalmente difícil y el único equipo que le exigió a Alianza fue la ‘U’. Deseo que les vaya súper bien, sobre todo porque están representando a Perú.

¿Esperas regresar a la órbita de la selección peruana?

Respeto mucho las decisiones técnicas, pero mi prioridad es el club y sigue siéndolo, si me convocan, voy a estar a disposición, y si no, voy a respetar decisiones técnicas.

Como parte del equipo que encabezó Doriva Bueno, ¿qué sabes de la separación provisional del entrenador?

Me apena lo que está pasando, pero no conozco lo que está sucediendo y prefiero no opinar.

¿Cuál es tu opinión sobre él?

Me parece que es muy buen entrenador, que tiene mucha experiencia, que ha aportado mucho al fútbol femenino en Perú. Él ha cambiado la mentalidad de muchas, incluyéndome, ha hecho mucho: desde cambiar el formato de la liga hasta incluir a chicas mayores de 30 en la selección, cosa que en otros procesos no se hizo. Antes no podíamos contar con jugadoras como Myrian (Tristán), Fabiola (Herrera) y otras chicas que pasan los 30 pero que son muy buenas jugadoras.

‘Koté’ Cáceres tiene cuatro temporadas en Universitario. Foto: Universitario

¿Cuál es el concepto que tienes de Myriam Tristán y Adriana Lúcar?

Somos compañeras, hemos compartido equipo, selección, pero no es que tengamos comunicación o intimidad de contarnos ciertas cosas. Las conozco como personas muy serias y creo que si lo han hecho (dejar la selección peruana antes del amistoso), ha sido por un fin y un fondo, y me parece lo justo, que defiendan sus prioridades y sus derechos. Imagino que tienen sus motivos y sus razones.

En cuanto a lo deportivo, ¿crees que hay evolución en la selección?

Se nota muchísimo el cambio tanto físico como psicológico, han mantenido un estilo de juego y antes no se veía. Antes todos los equipos nos pasaban por encima, hoy ya no es así, estamos más competitivos, antes solo nos dedicábamos a defender. El último partido con Ecuador ha sido espectacular porque hemos crecido en todas las líneas, creo que si seguimos avanzando, se puede hacer un gran papel.

¿Hay alguna jugadora que te haya sorprendido más?

Karla López ha crecido muchísimo, se tapó hasta las pelotas que no tenía que tapar; además, también me gustó mucho Sandy Dorador, estuvo muy comprometida con el equipo, bajaba, defendía, atacaba, trataba de armar. Es una jugadora muy completa.

¿Hay planificación para que Universitario regrese a los entrenamientos?

Se supone que regresamos la semana de octubre.

Ya hay cambio de comando técnico y el indicado sería Paolo Maldonado...

A él lo tuvimos el año pasado —a inicios— y se comprometió mucho con nosotras, me parece que es un buen entrenador. De las tres semanas que tuvimos, creo que avanzamos bastante. El sistema de juego que tenía era muy parecido al que estábamos acostumbradas. Me imagino que será lo mismo o vamos a mejorar, porque nosotras también mejoramos.

¿Cuáles son las cualidades de María José en la capitanía de Universitario?

Yo siempre trato de dar lo mejor de mí, y ser objetiva. Siempre he tratado de ser lo más neutral y objetiva, creo que es lo ideal en todo deportista. Considero que la cinta no es lo de menos, pero que todas tenemos que ser líderes en campo.