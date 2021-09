Luis Suárez reveló que Koeman y Bartomeu rajaron a sus espaldas: Filtraron que era el malo

Ya pasaron dos años de su polémica salida del FC Barcelona, pero aún quedan cosas por contar. Desde que llegó al club azulgrana, Ronald Koeman dejó muy en claro que no contaba con Luis Suárez e incluso le llamó para decirle que lo consideraba ‘viejo’ y que su ciclo había acabado con los culés. Finalmente, el ‘Pistolero’ terminaría llegando al Atlético de Madrid, donde saldría goleador y campeón de LaLiga Santander .

A dos días de volver a enfrentar a su exclub por el torneo español, el delantero uruguayo de 34 años habló con Sport y reveló que su salida del FC Barcelona fue una especie de “mezcla” entre las decisiones de Ronald Koeman y el expresidente Josep María Bartomeu.

Del técnico neerlandés lamentó “el desprecio” con el que lo trató, y del exmandamás culé, “que filtrara que era malo para el vestuario”. En esa misma línea, el ‘Pistolero’ indicó que sigue sin comprender cómo se extendió el mensaje que señalaba que “ Luis era el que molestaba en el vestuario” y recalcó que lo que necesita el FC Barcelona hoy en día son jugadores “que puteen, que corran, con actitud ”.

Atlético de Madrid vs. Barcelona

En cuanto al partido que protagonizarán este sábado 2 de octubre, el oriental apuntó que no se fía del mal momento que vive el equipo azulgrana, pues tiene jugadores de calidad que pueden despertar en cualquier momento.

“Si le das vida a un equipo de su calidad, porque tienen mucho talento, se pueden venir arriba”. A nivel personal, Suárez aseguró que no celebrará por el cariño que le tiene a su exequipo. “No lo celebraré, no, no... tengo mucho respeto, cariño, algo saldrá”, expresó.