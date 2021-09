“Fue la mejor decisión para mí”, las razones por las que muchas deportistas exigen el derecho al aborto

En mayo, la Corte Suprema informó que escucharía la apelación de Misisipi a la decisión de un tribunal de bloquear la ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo después de la semana 15 de gestación. Esta amenaza indignó y movilizó a centenares de deportistas, quienes llevaron un escrito de 73 páginas ante el tribunal para mostrar su apoyo al derecho al aborto.

Una de las firmantes fue la nadadora Crissy Perham, tres veces medallista olímpica, quien solo había compartido con pocas personas su experiencia con el aborto cuando era una estudiante de segundo año de universidad. En su momento, ella no contó cómo este episodio en su vida la ayudó a desarrollarse como nadadora, lo cual luego le permitió obtener diferentes reconocimientos. Sin embargo, ahora consideró que hablar es una obligación.

“ Tengo 51 años y a estas alturas no debería avergonzarme de la decisión que tomé por mi salud reproductiva ”, dijo en una entrevista para New York Times. Nadie debería sentirse avergonzada de contar sus historias, como suele pasar con tanta frecuencia, añadió.

El documento firmado por más de 500 deportistas señaló que, si las mujeres no tiene la opción de abortar, sus vidas y rutinas se modificarían y no podrían tener un desempeño profesional como el costumbrado. Tener la posibilidad de elegir si se es madre o no está relacionado a su éxito en los deportes, ya que podrán controlar su cuerpo y entrenar sin necesidad de pausas por los cambios físicos que provoca un embarazo.

Perham se enteró de este escrito gracias a Casey Legler, una exnadadora olímpica y activista. “Fue como un sistema de raíces natural que ni siquiera sabíamos que estaba ahí”, indicó Legler. “Fueron nadadoras que llamaron a jugadoras de fútbol que llamaron a su agente, que llamó al jugador de baloncesto cuya novia está en el equipo de clavados, que se acuerda de la chica que jugaba al hockey”, agregó.

Durante la entrevista, la figura del deporte dio más detalles sobre su experiencia personal: cuando se enteró que su método anticonceptivo había fallado y que tener un hijo implicaría renunciar a sus sueños. Por ello, fue a un discreto centro de salud de Planned Parenthood, donde le realizaron el aborto.

“ Al interrumpir mi embarazo, tomé una decisión sobre la dirección que quería que tomara mi vida (...). Otra persona podría decidir algo distinto y eso está bien, pero esta fue la mejor decisión para mí ”, expresó.

Perham reveló que este episodio la hizo madurar y concentrarse en sus estudios y en la piscina. Siete meses después obtuvo el título nacional de natación en los 100 metros mariposa y luego ganó dos títulos consecutivos de la NCAA en esa prueba. Al año siguiente, volvió a ser campeona y se convirtió en una de las mejores del mundo.

El 1 de diciembre, la Corte Suprema revisará los argumentos del caso de Misisipiy y más de 500 mujeres deportistas esperan que no se restringa más un derecho que les permite tener el control de su vida y futuro.