Luis Suarez sobre Barcelona: “En la pretemporada me mandaban a entrenar aparte”

Falta poco menos de 48 horas para que se dispute el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid por la fecha 8 de LaLiga. Si bien este duelo significará una lucha por obtener los tres puntos y acercarse al líder Real Madrid, también será un partido especial para un futbolista en especifico: Luis Suárez.

El delantero uruguayo enfrentará a su exequipo, con el que no tuvo una de las mejores despedidas durante la temporada 2019-20. Precisamente, a pocas horas de este encuentro, el ‘Pistolero’ recordó algunos momentos difíciles que vivió en el cuadro catalán.

“No me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojara. Fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca porque soy así y el destino tendrá el final que tendrá que tener”, manifestó en una entrevista a TVE1 .

Luis Suárez se fue del FC Barcelona cuando Bartomeu era el presidente y Koeman, entrenador. Foto: EFE

Si bien reiteró que le dolió la forma cómo finalizó su estadía en el club culé, Luis Suárez descartó guardar rencor. “No, para nada, para nada. A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno, por el respeto que siempre he brindado, pero rencoroso para nada”.

Consultado por la actualidad del equipo dirigido por Ronald Koeman, quienes hasta el momento no han sumado ni un punto en la presente Champions League, el delantero de la selección uruguaya lamentó esta situación, pues tiene amigos dentro del club, a quienes les guarda cariño.

“Me duele la situación que está viviendo el club, por ser un culé más, por haber estado muchísimos años, por tener amigos ahí, por tener gente que trabaja, pero el club sabe que no se están haciendo las cosas como se tendrían que hacer. (...) Esperemos que sea un bache del cual el club de vuelta a la situación que está a tiempo porque hay mucho futuro dentro del club con los jugadores que están saliendo”, explicó.

Luis Suárez viste por segunda temporada consecutiva la camiseta del Atlético de Madrid. Foto: EFE

Pese a que le apena el momento de Barcelona, Luis Suárez afirmó que ahora se debe al Atlético de Madrid, equipo al cual pertenece desde la temporada pasada.

“En este caso somos rivales, ya a partir de hoy nosotros pensamos en el partido del sábado, y yo voy a defender y mi trabajo es amar al Atlético hoy en día, amo mi trabajo , y voy a tratar de hacer todo lo mejor para que al Atlético le vaya bien y no acordarme nada de esto”, agregó el delantero de 34 años.

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid se jugará este sábado 2 de octubre a las 2.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Wanda Metropolitana. El equipo del ‘Pistolero’ marcha cuarto con 14 unidades, mientras que los azulgranas son sextos con 12 puntos.