Alfio Basile sobre Barcelona: “A estos jugadores no los puede hacer jugar bien nadie”

Dura crítica. La crisis en Barcelona parece no tener fin y, luego de la última goleada sufrida por Champions League, todo apunta hacia la salida de Ronald Koeman del banquillo culé. Entre los principales nombres para reemplazar al neerlandés se encuentra Marcelo Gallardo y según menciona la prensa española, ya existió contacto con el técnico argentino.

Alfio Basile considera que su compatriota sí tiene las competencias necesarias para asumir tal reto; sin embargo, el tema pasaría por los futbolistas con los que contará. “Capacitado sí lo veo, pero a estos no los puede hacer jugar bien nadie”, manifestó el exentrenador de la selección argentina a TyC Sports.

Si bien el ‘Coco’ se consideró un admirador de la institución catalana, el nivel de juego mostrado por el exequipo de Lionel Messi no ayudaría al estratega de River Plate. “Yo soy del ‘Cholo’ Simeone, pero el Barcelona me deslumbró desde hace 11 o 12 años y me hice hincha. Lo veo a jugar ahora y es un equipito. Para mí no es el momento indicado para que vaya Gallardo allá, pero eso es para mí, él sabrá lo que hace”, acotó.

Por otra parte, a poco de disputarse un nuevo superclásico entre Boca Juniors y River Plate, el extécnico del cuadro xenieze recordó que dirigió al ‘Muñeco’ cuando este tenía 15 años y destacó su trayectoria como jugador. Además, resaltó que “él aplica la forma en que jugaba, algo que es muy difícil”.

La próxima parada para el conjunto catalán será ante el Atlético de Madrid por la octava fecha de LaLiga Santander en el Wanda Metropolitano y este cotejo podría marcar la despedida de Ronald Koeman.