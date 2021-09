Antonina Shevchenko, la ‘Pantera’ que estudia aviación y busca brillar en la UFC

Con tres victorias por KO encima, Antonina Shevchenko quedó más que preparada para arrebatarle el invicto a la australiana Casey O’Neill este sábado 2 de octubre, en el evento UFCVegas 38 . La ‘Pantera’, que ha venido entrenando a la par con su hermana y campeona mundial de UFC, Valentina Shevchenko, reconoce haber mejorado bastante desde su última pelea y que se encuentra en óptimas condiciones para quedarse con el triunfo.

En diálogo con La República Deportes, la campeona mundial de Muay Thai nos cuenta cómo fue trabajar junto a la ‘Bullet’, un poco sobre su pasión de ser piloto, su tiempo en Perú y su breve paso por el reality ‘Combate’.

¿Qué tanto sabes de tu rival Casey O’Neill?

Desde hace semanas atrás que conocí a mi rival y la he venido estudiando. Ella está invicta, tiene dos peleas ganadas en la UFC (por sumisión) y es bastante buena. Aceptamos la pelea y nos estamos preparando para lo que suceda el sábado.

¿Cómo te has preparado para esta pelea?

Yo entreno con mi hermana Valentina, ella se estaba preparando para su pelea y yo para la mía. Por eso tuvimos un campamento fuerte, nuestras rutinas e hicimos todo para mejorar y venir a las peleas en buena forma.

Mencionas que has entrenado con tu hermana, pero deben tener rutinas diferentes...

Puedo decir que el 60% es lo mismo porque, dependiendo del rival, tienes que estar en buena forma. Nosotros entrenamos las cosas iguales y luego vienen las cosas específicas para cada una. Lo que Valentina hace yo no hago y así.

Cuéntanos un poco de tu estilo de pelea...

Soy campeona mundial de Muay Thai.

Entonces, tus rivales van a querer tumbarte y no plantarte cara

Eso es cierto.

¿Cómo afrontar una pelea contra alguien que buscará tumbarte?

En primer lugar, yo tengo que estar en buena forma. Si estoy a punto, tengo la fuerza y técnica conmigo, entonces mi rival no va a poder acercarse y tumbarme.

¿Qué siente el deportista cuando, después de haber entrenado durante varios meses, acaba su pelea en tan solo segundos?

Ese sentimiento puedes tenerlo después de la pelea, no es muy agradable que digamos. Puedo decir que todos los deportistas, después de acabar una pelea tan rápida, están muy tristes. Yendo a la pelea, nadie va a pensar sobre eso. Cada uno tiene su técnica y su táctica, su forma física para aguantar los tres rounds y después la batalla puede traer lo que viene.

¿Cómo es entrenar con tu hermana?

Valentina es campeona de la UFC, ella tiene toda la atención que merece, es normal. Entrenar con una campeona de la UFC es muy difícil. Valentina es una peleadora muy fuerte y técnica. Cuando yo entreno con ella crezco mucho más, trato de hacer el mismo campamento porque me hace crecer.

¿En algún entrenamiento una de ustedes se ha picado?

Tanto tiempo en el deporte que ya trabajamos como profesionales. Yo entiendo que, como peleadora que tiene once títulos mundiales, un puño suyo que me cae es culpa mía porque no pude defenderme. Esa es la mentalidad que uno debe tener y no culpar a tu hermana que te golpeó.

Varias veces hemos visto que los peleadores terminan rompiéndose la cara, ¿cómo haces para darle la mano a alguien que te golpeó tanto?

Todos los peleadores entienden que hay respeto, nosotros sí somos rivales pero durante la batalla. Uno se prepara para romperle algo a tu compañero, pero afuera del ring no somos enemigos. Somos personas que trabajan fuerte y eso me hace respetar a todos.

¿Cuánto ha cambiado Antonina desde su última pelea?

Me gustaría creer que he mejorado desde esa pelea. En las artes marciales mixtas, yo sé que he mejorado, pero me gusta decirlo con cuidado.

¿Cómo es la preparación de una luchadora?

La vida de una peleadora gira en todo a la pelea. Muy aparte de los entrenamientos que tienes en el día, uno duerme nada más. Yo trato de hacer más cosas porque soy piloto y trato de leer cosas de aviación, aprender más cosas. Quiero usar este tiempo para algo más, pero es difícil dedicarle tiempo a otras cosas. Uno tiene que dedicarse a los entrenamientos, dieta, mantenerte en el peso, no recibir lesiones, la mente está enfocada en esto al 100%. Te pones un ‘poco loca’.

Es difícil sobre todo lo de mantenerte en peso...

Mantener la dieta no es difícil, si no fuese para pelear. Pero cuando las dos cosas están juntas, tienes que hacer dieta, bajar peso y pelear. Cuando uno tiene una meta que te motiva mucho, eso hace que las cosas sean más fáciles.

PUEDES VER: El gol agónico de Cristiano Ronaldo para el triunfo del Manchester United

Más sobre Antonina

Me dijiste que estudias para ser piloto, ¿nos puedes contar más sobre ello?

Yo quería ser piloto desde hace mucho tiempo, pero al momento que decidimos vivir aquí en Estados Unidos, yo decidí empezar a estudiar esto porque es más desarrollado, hay escuelas de pilotos, aviones, puedes comprar tu propio avión, hay más facilidades. Por eso empecé a estudiarlo.

¿Qué extrañas de Perú?

Extraño todo. Esos ocho años que estuve ahí me gustó todo el tiempo, lo que viajábamos en el Perú, en la selva, costa, con las cosas buenas y malas. Me trae buenos recuerdos, sobre todo la comida, más aún la marina que es muy excelente. Lo bueno es que en las Vegas hay restaurantes peruanos que cocinan igual que en Perú.

¿Cómo se dio tu ingreso a ‘Combate’?

Fue muy interesante, primero fue Valentina quien recibió la propuesta. Fue un tiempo que no estuvo peleando mucho y por eso aceptó, fue un duro reto. Lo que hacen ellos es como artes marciales mixtas, actúan, canta, hacen cosas divertidas, pero al mismo tiempo entrenan y hacen las competencias fuertes. Tienes que tener agilidad para ganarlo.

Eso le llamó la atención a ustedes, las competencias...

Claro, era un reto completamente diferente a lo que hacíamos antes. Más que todo a Valentina, porque es una actriz y se mostró como bailarina, donde ganó con Zumba (risas).

¿Cuál es tu otro lado?

Puedo decir que no tengo mucho este lado artístico, pero cuando vivimos en Perú participamos mucho en la competencia de tiros, con pistolas. Eso me gustó mucho. Tuvimos competencias cada fin de semana y pudimos trabajar y entrenar en paralelo, hasta que fui campeona nacional en 2014.