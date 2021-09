El sueño de Mario Salas: “Me gustaría dirigir en la Premier League”

El nombre de Mario Salas genera diversas reacciones entre los hinchas peruanos. Con los rimenses consolidó uno de los mejores equipos de los últimos años, mientras que en Alianza Lima es considerado uno de los culpables del descenso en la temporada 2020. Pese a no conseguir grandes logros deportivos en sus últimos clubes, el chileno manifestó que su gran deseo es dirigir en el fútbol europeo.

“La verdad es que yo siempre he tenido sueños, y esos sueños siguen estando en mí. Más que el equipo, me gustaría dirigir en Europa, me gustaría dirigir en la Premier League, sabiendo que es difícil, sabiendo que es complicado. Me gustaría dirigir en Europa, más que en algún equipo, yo siento que me entusiasma la idea de dirigir en el viejo continente”, sostuvo el exestratega de Alianza Lima a ESPN

Salas recordó una anécdota cuando dirigía al Everton chileno y tuvieron la posibilidad de viajar a Inglaterra para jugar con el equipo homónimo de ese país. En aquella ocasión, pudo ver cómo trabajaba David Moyes, actual entrenador del West Ham, y se quedó encantado con la competición.

Por otra parte, se animó a opinar sobre una futura posibilidad de dirigir a la selección chilena. “Justo uno de los sueños que tengo es dirigir a la selección del país. Siento que todavía tengo que madurar más, tengo que mejorar en mi profesionalismo para llegar a una estación como la Roja”, puntualizó.

A su vez, expuso sus sensaciones sobre las pocas opciones que tienen los preparadores nacionales para ponerse el buzo del conjunto sureño. “Lo otro es que siento de alguna forma que la dirigencia chilena tiene que abrirle la puertas a los técnicos chilenos. Me da la impresión que hay cierto temor de que un técnico chileno dirija la selección”, enfatizó.

Cabe recordar que el próximo rival de Chile será la blanquirroja. Ambos escuadras se medirán este jueves 7 de octubre en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Qatar 2022 y los comandados por Ricardo Gareca necesitan sumar de a tres para no alejarse de la clasificación.