José Carvallo previo a las eliminatorias: “Queremos lograr los nueve puntos, ese es el objetivo”

La próxima semana se vuelve a jugar una nueva fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. La selección peruana marcha sétimo, con ocho unidades, y necesita sumar puntos ante Chile, Bolivia y Argentina, si desea alcanzar ese quinto lugar, el cual es ocupado por Colombia, que tiene 13 puntos. Ante este panorama, José Carvallo, arquero de la Blanquirroja, se pronunció.

El guardameta de Universitario de Deportes, que viene entrenando en la Videna, indicó que el objetivo del plantel es quedarse con los nueve puntos en la próxima jornada triple, por lo que el primer objetivo será vencer a la selección chilena.

“Queremos lograr los nueve puntos, ese es el objetivo. Primero, tenemos que enfocarnos en Chile, hay que ganar de local. El primer partido es importante, te da confianza y te motiva. Los primeros tres puntos son importantísimos”, afirmó en una entrevista a RPP Noticias.

Selección peruana: Jugadores del extranjero llegan este viernes 1 de octubre. Foto: FPF

Por otra parte, el tercer arquero de la Bicolor se mostró alegre de formar parte del plantel que, desde el lunes, ha venido entrenando con los demás seleccionados del torneo local.

“Estoy muy contento y agradecido de estar en la selección. Los primeros días han sido de recuperación por los partidos del torneo local, estamos con mucha ilusión”, contó el exjugador de UTC.

En esta misma línea, José Carvallo se refirió a su compañero de equipo Jefferson Farfán, con quien ha compartido estos tres días en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol.

PUEDES VER: Sergio Peña debutó en la Champions League vistiendo la camiseta de Malmö

“ He estado entrenando con Jefferson. Me pone contento su momento y su recuperación ha sido increíble por todo el sacrificio y constancia que ha tenido. Creo que no es fácil y es de admirar. Los partidos en los que viene entrando, viene solucionando problemas en su equipo y eso le hará bien a la selección”, manifestó el guardameta crema.

Recordemos que, el fin de semana, irán arribando a territorio peruano los futbolistas que militan en el exterior para sumarse a los entrenamientos de la selección peruana.